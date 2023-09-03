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Загроза висока: РФ може атакувати Україну ракетами найближчим часом - ЗСУ

Ангеліна Підвисоцька
3 вересня 2023, 17:25 оновлено 3 вересня, 17:34
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У Чорному і Азовському морях знаходиться 12 російських суден.
Загроза висока: РФ може атакувати Україну ракетами найближчим часом - ЗСУ
РФ може атакувати Україну ракетами найближчим часом / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: відео

Російські окупанти зовсім скоро можуть атакувати Україну ракетами. РФ вивела в Чорне море малий ракетний корабель проекту "Буян-М". Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Повідомляється, що цей корабель може випустити 8 "калібрів". Українців просять не ігнорувати тривогу.

"Рівень ракетної загрози по всій території України оцінений як високий. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо! Реагуємо оперативно і правильно", — йдеться в повідомленні.

відео дня

Відомо, що в чорному і Азовському морях знаходиться 12 суден.

Ракетна атака РФ

Нагадаємо, що у ЗСУ попередили про можливі масовані атаки РФ по Україні. Повітряні сили готуються до посилення атак. Сьогодні ми маємо таке різноманіття засобів ППО, якого немає у всьому світі, але для повного захисту цього мало.

2 вересня у Кривому Розі Дніпропетровській області прогриміли вибухи. Після цього в місті оголосили повітряну тривогу. Пізніше глава Криворізького району Євген Ситниченко повідомив, що в місті успішно відпрацювала ППО.

Окупанти вдарили "Калібром" по підприємству на Вінничині. Ракети росіяни запустили з акваторії Чорного моря. Один "Калібр" вдалося знищити, інша ракета влучила в одне з приватних підприємств.

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війна в Україні вторгнення Росії ракетний удар
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