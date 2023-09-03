"Недостатньо систем ППО": у ЗСУ попередили про можливі масовані атаки РФ по Україні

Повітряні сили готуються до посилення атак. Сьогодні ми маємо таке різноманіття засобів ППО, якого немає у всьому світі, але для повного захисту цього мало.

https://glavred.net/ukraine/nedostatochno-sistem-pvo-v-vsu-predupredili-o-vozmozhnyh-massirovannyh-atakah-rf-10497790.html Посилання скопійоване

У ЗСУ попередили про можливі масовані атаки РФ по Україні/ колаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Telegram

Повітряні сили ЗСУ продовжують посилювати захист напередодні можливих осінніх обстрілів з боку російських окупантів. У країни-агресорки Росії уже немає такого запасу ракет, який вона мала раніше, проте загарбники тим часом збільшують виробництво дронів, щоб посилювати свої атаки з їхньою допомогою.

Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зазначив, що всі Сили оборони зміцнюють свою протиповітряну оборону. За його словами, системи ППО малого радіуса дії не можуть знищувати повітряні цілі на великих дистанціях, але якщо таких систем буде більше, то й результат буде кращим.

Ігнат зазначив, що РФ зараз робить ставку на дрони, тому що запаси ракет вичерпуються. Саме тому країна-агресорка збільшила виробництво безпілотників. Україні потрібно бути готовою до атак дронами.

відео дня

"Українці готові, думаю, енергетики підготувались до негативних сценаріїв й протиповітряна оборона безумовно. Рік тому ми взагалі не мали західних засобів середнього радіуса дії. У нас лише восени з'явились перші NASAMS та IRIS у дуже обмеженій кількості. Якщо подивитись, сьогодні ми маємо таке різномаїття засобів ППО, якого немає у всьому світі", – зазначив Ігнат.

Він наголосив, що системи ППО, які нам надав Захід, доповнюють радянські С-300 і Бук, які також досить ефективно працюють. Проте речник Повітряних сил зазначив, що навіть такої кількості недостатньо для повного захисту країни.

"Увесь цей вінегрет працює й приносить результат. Лише питання в тому, що цього недостатньо, країна велика й доводиться локально організовувати ППО захищаючи об'єкти, міста та стратегічні об'єкти", – пояснив Ігнат.

Систему протиповітряної оборони могли б доповнити винищувачі F-16, сказав речник Повітряних сил. За його словами, такі винищувачі прикривали б з повітря і могли б перехоплювати ще на підступах цілі, які по нашій території запускає противник.

Удари дронами по Україні

Вночі 30 серпня РФ атакувала дронами об'єкт інфраструктури на Житомирщині, спалахнула пожежа. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Жертв і постраждалих немає.

Також у ніч на неділю, 3 вересня, РФ вдарила десятками дронів по півдню Одещини, є поранені та "прильоти". Російські окупаційні війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Подунав'я в Одеський області. Масована дронова атака тривала більше 3,5 годин.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ сказали, як РФ може обстрілювати Україну восени і взимку. Російські загарбники можуть частіше атакувати територію України дронами-камікадзе "Шахед", тому що їх дешевше виготовляти, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.