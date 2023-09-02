Навколо все вибухає і горить: окупанти змінюють тактику на фронті - NYT

Українські військові пішли в успішний контрнаступ і через це у окупантів великі проблеми. Росіяни намагаються вдатися до різних хитрощів і змінюють тактику на фронті, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ. Про це повідомляє The New York Times.
Російські окупанти підпалюють мінні поля в Запорізькій області, чим роблять їх ще більш смертоносними. Ворог обгризає вибухівку легкозаймистою речовиною і скидають вибухівку з безпілотника, як тільки українські військові починають розміновувати місцевість.
Окупанти розуміють, що міни легше виявити і знешкодити.
"Росіяни знають про це і встановили оборонні споруди вздовж траси Т0158 з бетонними бункерами для кулеметників. Російські безпілотники тримають дороги під постійним наглядом", — йдеться в повідомленні.
Війна в Україні
Раніше Подоляк розкрив несподіваний сценарій закінчення війни. Україні не буде легко у звільненні окупованих РФ територій, вважає Михайло Подоляк.
Нагадаємо, раніше у Литві дали тривожний прогноз. Російський диктатор Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України. Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.
Раніше військовий розповів, як закінчиться війна, якщо Путін не стане. Заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило в інтерв'ю Главреду розповів, чи закінчиться ця війна, коли Путіна не буде.
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