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Навколо все вибухає і горить: окупанти змінюють тактику на фронті - NYT

Ангеліна Підвисоцька
2 вересня 2023, 20:08 оновлено 2 вересня, 20:17
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Російські окупанти скидають вибухівку під час того, як українські військові розміновують територію.
ВСУ
Окупанти змінюють тактику на фронті / Колаж : Главред, фото: 22 окремо механізована бригада, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Українські військові пішли в успішний контрнаступ і через це у окупантів великі проблеми. Росіяни намагаються вдатися до різних хитрощів і змінюють тактику на фронті, щоб перешкодити контрнаступу ЗСУ. Про це повідомляє The New York Times.

Російські окупанти підпалюють мінні поля в Запорізькій області, чим роблять їх ще більш смертоносними. Ворог обгризає вибухівку легкозаймистою речовиною і скидають вибухівку з безпілотника, як тільки українські військові починають розміновувати місцевість.

Окупанти розуміють, що міни легше виявити і знешкодити.

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"Росіяни знають про це і встановили оборонні споруди вздовж траси Т0158 з бетонними бункерами для кулеметників. Російські безпілотники тримають дороги під постійним наглядом", — йдеться в повідомленні.

Війна в Україні

Раніше Подоляк розкрив несподіваний сценарій закінчення війни. Україні не буде легко у звільненні окупованих РФ територій, вважає Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше у Литві дали тривожний прогноз. Російський диктатор Володимир Путін обрав стратегію виснажливої війни проти України. Про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте.

Раніше військовий розповів, як закінчиться війна, якщо Путін не стане. Заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило в інтерв'ю Главреду розповів, чи закінчиться ця війна, коли Путіна не буде.

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війна в Україні вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
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