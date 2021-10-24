Повернення Криму і боротьба з агресією Росії: Кулеба закликав ООН до рішучих дій

У Києві очікують на підключення ООН до Кримської платформи / УНІАН

Україна розраховує на більш принциповий підхід Організації об'єднаних націй у питанні протидії агресії Росії та приєднання організації до Кримській платформі. Київ підтримує сучасний світовий порядок, статут ООН, і готовий внести свій внесок у миротворчі операції.

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ з нагоди 76-ї річниці заснування Організації об'єднаних Націй. МЗС вказує, що Україна - одна з держав-засновниць ООН, яка підтримує сформований світовий порядок і готова внести свій внесок у миротворчі операції.читайте такожУдар по Путіну і жорстка позиція Анкари: Кулеба оголосив про боротьбу України і Туреччини за Крим

Крім того, в дипломатичному відомстві акцентували увагу на тому, що ще в серпні Україна спільно з 46 державами і світовими організаціями заснувала Кримську платформу, завданням якої є звільнення окупованого Росією півострова. У Києві очікують на більш конструктивну участь ООН у боротьбі української держави з російською агресією.

"Розраховуємо на більш активний і конструктивний підхід з боку керівництва ООН до питань протидії триваючої військовій агресії РФ проти України", - наголошується в документі.

У заяві підкреслюється, що Україна, враховуючи резолюції Генасамблеї ООН з питань територіальної цілісності держави, проблем посилення російського військового впливу у Криму і захисту прав людини на захопленому півострові, сподівається на підключення ООН до Кримської платформи.

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Україна і питання Криму в ООН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше піддав критиці Організацію об'єднаних націй за те, що вона фактично проігнорувала саміт Кримської платформи. Як вважає дипломат, рішення ООН продиктоване політичними мотивами. Такі дії не відповідають головному завданню організації, яка повинна працювати в напрямку реалізації ініціатив, спрямованих на мир і безпеку.

Заступник постійного представника України при ООН Юрій Вітренко заявляв, що Київ стурбований проблемою нарощування ядерного потенціалу Росії у окупованому Криму. За його словами, дії росіян є загрозою міжнародним домовленостям про нерозповсюдження ядерної зброї. Дипломат закликав в рамках Організації підписати документ про надання гарантій безпеки неядерним державам.