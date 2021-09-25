"Сміливості поки бракує": Кулеба відкрито заявив, що ООН боїться кинути виклик Росії

Дмитро Кулеба відкрито заявив, що ООН боїться кинути виклик Росії / УНІАН

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував ООН за ігнорування питань російської окупації Криму. Він зазначив, що організація потребує змін.

"Кримське питання наочно демонструє, що ООН потрібні зміни. Вона повинна бути дієвою, принциповою, ефективною організацією, інструментом підтримки міжнародної стабільності і порядку", - заявив міністр закордонних справ у своєму блозі.

Кулеба переконаний, що ООН бракує сміливості, щоб кинути виклик конкретному постійному члену Радбезу ООН, тобто Росії.

"На це сміливості в ООН поки не вистачає. Але ми працюємо над тим, щоб стимулювати її. І маємо на своєму боці майже півсотні держав, які не бояться називати кримські речі своїми іменами", - підкреслив він.

За словами міністра, українська сторона вірить, що ООН може бути дієвою організацією, але вона "повинна згадати про свої принципи і рішуче стати на їх захист".

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"Сьогодні нові виклики вимагають не тільки від держав-членів, а й від самих організацій суттєвих внутрішніх реформ", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський виступив на сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Глава держави закликав "оживити" ООН, порівнявши організацію з "супергероєм на пенсії, який забув, що він міг зробити".

Він також нагадав, що рішення про проведення першої конференції зі створення ООН було ухвалено у 1945 році на конференції в Ялті, яка вже восьмий рік є окупованою разом з Кримом.

Крім того, Зеленський заявив, що за останні два роки російська агресія на Донбасі забрала життя майже 2 тис.осіб.

Також Зеленський закликав усіх членів ООН приєднатися до декларації, яка була ухвалена на саміті Кримської платформи в Києві. Він дорікнув ООН за те, що організація ухиляється від питання Криму.