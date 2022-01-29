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Мінус сім мільйонів: в ООН дали сумний прогноз стрімкого вимирання українців

29 січня 2022, 15:52

На ситуацію, що склалася впливає відразу кілька негативних факторів, кажуть в ООН.

смертність, вимирання, могили, кладовище
В Україні населення продовжить стрімко скорочуватися / nashreporter.com

В Україні населення продовжить скорочувати стрімкими темпами, підрахували аналітики Організації об'єднаних націй.

Число українців скоротиться на сім мільйонів. Таким чином до 2050 року українців залишиться всього 35 млн, йдеться в аналітичній доповіді ООН демографічні процеси.

Відзначається, що на ситуацію, що склалася впливає відразу кілька негативних факторів: старіння нації, низька народжуваність, пандемія і трудова міграція, нерідко завершується переїздом за кордон на постійне місце проживання і асиміляцією. Всі вони безпосередньо слідують за несприятливою економічною обстановкою.

"Недостатній рівень добробуту і відсутність у жінок можливостей поєднувати кар'єру і догляд за дітьми залишається одним з факторів, що заважають українцям мати бажану кількість дітей", – зазначено в доповіді ООН.

Додамо, що за даними Держстату, на 1 грудня 2021 року в Україні проживають 41 мільйонів 208 тисяч 106 людей.

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Нагадаємо, раніше директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова прогнозувала - якщо в найближчі десятиліття збережуться нинішні темпи скорочення населення України, то до кінця XXI століття в країні проживатимуть до 17,5 мільйона осіб.

Такі темпи убутку населення вона пояснює як міграцією, так і природними процесами.

"Дали про себе знати і зниження народжуваності, і відсутність вагомих успіхів у поліпшенні здоров'я і підвищенні середньої тривалості життя, і масова еміграція, і, безперечно, анексія значної території", — заявила Лібанова.

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ООН вимирання скорочення населення
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