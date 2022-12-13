glavred
УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Загроза вторгнення: Білорусь перекидає свої війська до кордонів, в Україні вже відповіли

13 грудня 2022, 16:15
У Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії, наказ віддав особисто Олександр Лукашенко.
Лукашенко, Наєв, війська Білорусі
Олександр Лукашенко, Сергій Наєв, війська Білорусі / Белта, Ваяр , t.me/KOS_ZSU

13 грудня стало відомо, що Білорусь перекидає 103-тю Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду, підрозділ сил Спеціальних Операцій, ближче до кордону з Україною - в Брестську область.

Як повідомляють Беларускі Гаюн, в напрямку Брестської області прямує великий ешелон з технікою цієї бригади.

За мінімальними оцінками техніка наступна:

  • БТР - мінімум 10 одиниць;
  • МБТС "Кайман" - мінімум 3 одиниці;
  • Мази, Урали - мінімум 25 одиниць;
  • Бензовози - мінімум 2 одиниці;
  • Вагони пасажирські та вантажні.

"Гайюн" зазначає, що саме МБТС "Кайман" є характерною технікою для 103-ї ССО, що і дозволяє говорити про перекидання саме цього підрозділу.

"Таким чином, є підстави вважати, що 103-тя Вітебська бригада також залучена до раптової перевірки бойової готовності, про яку МО РБ повідомило сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні.

Перекидання військ Білорусі
Перекидання військ Білорусі / Беларуски Гаюн

При цьому є й інші можливі цілі перекидання - ротація підрозділів у прикордонні з Україною або ж бойове злагодження з підрозділами Збройних сил РФ, які вчора були помічені в Брестській області.

Також у Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії. Такий наказ віддав самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

Зазначено, що військам належить в найкоротші терміни висунутися в призначені райони, провести їх інженерне обладнання, організувати охорону і оборону, навести переправи через річки Німан і Березина.

Також У Міноборони Білорусі не виключили обмеження пересування цивільними дорогами.

"У цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості", - додають у повідомленні.

В Україні відреагували на перекидання військ до кордону з Україною

Командувач Об'єднаними Силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною і контрольованою.

За його словами сили оборони України продовжують здійснювати посилені заходи безпеки з метою швидкого реагування на зростання будь-якої загрози з боку Білорусі.

Також Сергій Наєв провів телефонну розмову з Командувачем Оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровскі через "раптову перевірку" бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь.

Генерал-лейтенант Томаш Піотровскі також висловив стурбованість з приводу заяви військового керівництва білоруської армії про висунення військ в зазначені райони.

Сергій Наєв звернув увагу на необхідність обміну оперативною інформацією та координації спільних дій з Польщею.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Нещодавно у ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі зайшовши з Білорусі. Однак їх метою буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю і Україною, щоб перерізати шляхи, по яких, на їхню думку, в нашу країну поставляється зброя від західних партнерів.

Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.

Читайте також:

війна в Україні Олександр Лукашенко Сергій Наєв війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

16:15

Загроза вторгнення: Білорусь перекидає свої війська до кордонів, в Україні вже відповіли

16:12

Історик пояснила, чим схожі путінський і сталінський режими

16:08

Потужний вибух і автоматна стрілянина: в окупованому Мелітополі паніка після "бавовни"Відео

16:04

"Навесні 2023 року Україна завершить війну у кордонах 1991-го": експерт назвав 2 сценарії подальших подійВідео

16:01

Вибухи на авіабазах РФ: експерт назвав несподівану проблему для авіації окупантівВідео

Реклама
15:40

Вся Україна червона: Росія перекидає свої МІГ з ракетами в БілорусьВідео

15:40

Навіщо потрібно класти кубики льоду на килим: ефективний лайфхак, відомий небагатьом

15:28

Арестович спрогнозував, по яких об'єктах в Україні РФ може вдарити ядерною зброєюВідео

15:23

В Україну несуться сильні морози і хуртовини: синоптики назвали датиВідео

15:13

Кримський міст - велика проблема для України: Світан розповів, коли треба знищити естакадуВідео

15:08

"Ти не один": учасники проєкту DOROFEEVA, KAZKA, Сенічкін розповіли про сімейні різдвяні традиції

14:48

3 неперевершених рецепта бутербродів на Новий рік 2023: ефектна закуска, яку оцінить КроликВідео

14:24

Стан невиліковно хворого Брюса Вілліса постійно погіршується - ЗМІВідео

14:21

Меган Маркл показала образливу пантоміму про королеву Єлизавету IIВідео

13:50

Українці за ядерний статус, вступ до НАТО та проти діалогу з Росією - опитуванняВідео

13:47

"ЗСУ переможе": хлопчик приніс бійцям Одеської ТРО душевну записку і 500 гривеньВідео

13:23

Федоров підтримав реформу містобудування: дозволить прибрати чиновників від ухвалення рішень

13:20

Гороскоп на завтра 14 грудня 2022: Тельцям - плани, що звалилися, а Левам - лідерство

13:19

Блекаут в Україні та поразка Європи: Зеленський назвав мету енергетичного терору РФВідео

13:15

Доставка з Китаю та допомога ЗСУ: Meest China - підсумки року новости компании

Реклама
12:53

Маневри військ РФ та звільнення ЗСУ Запорізької області: Світан пояснив, що відбуваєтьсяВідео

12:44

"Не може бути мови": у Путіна скуйовдилися щодо пропозиції Зеленського про виведення військ РФВідео

12:38

У новому хіті Netflix знайшли відсилання до "валізки з фекаліями" диктатора ПутінаВідео

12:16

ЗСУ вдарили двома Нептунами: нові деталі знищення флагмана ЧФ крейсера МоскваВідео

11:46

Пентагон і НАТО готові давати Україні більше зброї, а от до західних політиків є питання – СвітанВідео

11:42

Експерт спрогнозував, де в Росії Україні найкраще завдавати удариВідео

11:41

"Бавовна" в штабах і казармах РФ: сотні вагнерівців знищили ще до фронту - ГайдайВідео

11:36

Додаткові 100 МВт-год: в Україні на максимальну потужність запустили 9 енергоблоків АЕСВідео

11:27

Павло Зібров повторив вірусний танець Уенздей: "Закриваємо тренд, краще вже не буде!"Відео

10:52

"Шкодую, що колись співпрацювала": Дорофєєва покаялася за роботу на російському ринкуВідео

10:47

Гігантська воронка і розкурочена техніка: деталі прильоту у військову частину під БрянськомВідео

10:40

Зауваження НАЗК до містобудівної реформи враховано – Новіков

10:33

Путін боягузливо відмінив щорічну пресконференцію: у розвідці Британії назвали причинуВідео

10:18

Вибухи в Енгельсі: експерт назвав число здатних атакувати Україну бомбардувальників РФВідео

10:12

День апостола Андрія Первозванного - барвисті листівки та щирі вітання на 13 грудняФото

10:07

День Андрія Первозванного 2022: що не можна робити в свято

09:51

"Очікувати обстріл треба завжди": речник Повітряних сил пояснив ситуацію з новими ракетними ударамиВідео

09:46

Російська бомба вбила за кілька метрів від дому: на Сумщині загинув 15-річний підлітокВідео

09:42

Був зі Швеції і рятував бійців ЗСУ: на фронті загинув медик-доброволець Ніко

09:39

Горять казарми після потужних вибухів: у Брянській області паніка через ракетний ударВідео

Реклама
09:26

"До перемоги буду президентом, далі хочу пива і на море": Зеленський розповів про плани після війниВідео

09:12

Велика Британія "відкрита" до ідеї дати ЗСУ зброю дальнього радіусу - міністр оборони країниВідео

09:05

Ракетні удари РФ будуть рідшими, паузи дадуть Україні більше часу для підготовки - КоваленкоВідео

08:49

"Українці можуть гарно битися взимку": США коригують оцінки здібностей ЗСУ наступати - ISWВідео

08:32

Чи великі шанси, що Росія повторно атакуватиме Київ: прогноз військового експертаВідео

08:32

Помер Анжело Бадаламенті - автор музики до "Твін Пікс"

08:21

Путін справедливо боїться трьох речейПогляд

08:16

Країни ЄС влаштували демарш Макрону на тлі його заяв про "гарантії безпеки для РФ"Відео

08:10

Гороскоп на сьогодні 13 грудня 2022: Овнам – важливі рішення, а Терезам - відлюдництво

07:54

"Інтим потрібен 27 разів на місяць": Брайану Адамсу лікар дав дивовижну рекомендацію

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини телеграм
Мода та краса
Модні зачіскиНоворічний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Путін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег ЖдановВолодимир Зеленський
Війна в Україні
Переговори Україна РосіяКоли закінчиться війна
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода зимаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти