Загроза вторгнення: Білорусь перекидає свої війська до кордонів, в Україні вже відповіли

13 грудня стало відомо, що Білорусь перекидає 103-тю Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду, підрозділ сил Спеціальних Операцій, ближче до кордону з Україною - в Брестську область.
Як повідомляють Беларускі Гаюн, в напрямку Брестської області прямує великий ешелон з технікою цієї бригади.
За мінімальними оцінками техніка наступна:
- БТР - мінімум 10 одиниць;
- МБТС "Кайман" - мінімум 3 одиниці;
- Мази, Урали - мінімум 25 одиниць;
- Бензовози - мінімум 2 одиниці;
- Вагони пасажирські та вантажні.
"Гайюн" зазначає, що саме МБТС "Кайман" є характерною технікою для 103-ї ССО, що і дозволяє говорити про перекидання саме цього підрозділу.
"Таким чином, є підстави вважати, що 103-тя Вітебська бригада також залучена до раптової перевірки бойової готовності, про яку МО РБ повідомило сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні.
При цьому є й інші можливі цілі перекидання - ротація підрозділів у прикордонні з Україною або ж бойове злагодження з підрозділами Збройних сил РФ, які вчора були помічені в Брестській області.
Також у Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії. Такий наказ віддав самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.
Зазначено, що військам належить в найкоротші терміни висунутися в призначені райони, провести їх інженерне обладнання, організувати охорону і оборону, навести переправи через річки Німан і Березина.
Також У Міноборони Білорусі не виключили обмеження пересування цивільними дорогами.
"У цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості", - додають у повідомленні.
В Україні відреагували на перекидання військ до кордону з Україною
Командувач Об'єднаними Силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною і контрольованою.
За його словами сили оборони України продовжують здійснювати посилені заходи безпеки з метою швидкого реагування на зростання будь-якої загрози з боку Білорусі.
Також Сергій Наєв провів телефонну розмову з Командувачем Оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровскі через "раптову перевірку" бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь.
Генерал-лейтенант Томаш Піотровскі також висловив стурбованість з приводу заяви військового керівництва білоруської армії про висунення військ в зазначені райони.
Сергій Наєв звернув увагу на необхідність обміну оперативною інформацією та координації спільних дій з Польщею.
Загроза вторгнення з боку Білорусі
Нещодавно у ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі зайшовши з Білорусі. Однак їх метою буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю і Україною, щоб перерізати шляхи, по яких, на їхню думку, в нашу країну поставляється зброя від західних партнерів.
Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.
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