Загроза вторгнення: Білорусь перекидає свої війська до кордонів, в Україні вже відповіли

У Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії, наказ віддав особисто Олександр Лукашенко.

Олександр Лукашенко, Сергій Наєв, війська Білорусі / Белта, Ваяр , t.me/KOS_ZSU

13 грудня стало відомо, що Білорусь перекидає 103-тю Вітебську окрему гвардійську повітряно-десантну бригаду, підрозділ сил Спеціальних Операцій, ближче до кордону з Україною - в Брестську область.

Як повідомляють Беларускі Гаюн, в напрямку Брестської області прямує великий ешелон з технікою цієї бригади.

За мінімальними оцінками техніка наступна:

БТР - мінімум 10 одиниць;

МБТС "Кайман" - мінімум 3 одиниці;

Мази, Урали - мінімум 25 одиниць;

Бензовози - мінімум 2 одиниці;

Вагони пасажирські та вантажні.

"Гайюн" зазначає, що саме МБТС "Кайман" є характерною технікою для 103-ї ССО, що і дозволяє говорити про перекидання саме цього підрозділу.

"Таким чином, є підстави вважати, що 103-тя Вітебська бригада також залучена до раптової перевірки бойової готовності, про яку МО РБ повідомило сьогодні вранці", - йдеться в повідомленні.

Перекидання військ Білорусі / Беларуски Гаюн

При цьому є й інші можливі цілі перекидання - ротація підрозділів у прикордонні з Україною або ж бойове злагодження з підрозділами Збройних сил РФ, які вчора були помічені в Брестській області.

Також у Білорусі оголосили раптову перевірку бойової готовності армії. Такий наказ віддав самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

Зазначено, що військам належить в найкоротші терміни висунутися в призначені райони, провести їх інженерне обладнання, організувати охорону і оборону, навести переправи через річки Німан і Березина.

Також У Міноборони Білорусі не виключили обмеження пересування цивільними дорогами.

"У цей період заплановано пересування військової техніки та особового складу, тимчасове обмеження руху громадян (транспорту) окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості", - додають у повідомленні.

В Україні відреагували на перекидання військ до кордону з Україною

Командувач Об'єднаними Силами Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається стабільною і контрольованою.

За його словами сили оборони України продовжують здійснювати посилені заходи безпеки з метою швидкого реагування на зростання будь-якої загрози з боку Білорусі.

Також Сергій Наєв провів телефонну розмову з Командувачем Оперативного командування Збройних Сил Республіки Польща генерал-лейтенантом Томашем Піотровскі через "раптову перевірку" бойової готовності Збройних сил Республіки Білорусь.

Генерал-лейтенант Томаш Піотровскі також висловив стурбованість з приводу заяви військового керівництва білоруської армії про висунення військ в зазначені райони.

Сергій Наєв звернув увагу на необхідність обміну оперативною інформацією та координації спільних дій з Польщею.

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Нещодавно у ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі зайшовши з Білорусі. Однак їх метою буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю і Україною, щоб перерізати шляхи, по яких, на їхню думку, в нашу країну поставляється зброя від західних партнерів.

Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.

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