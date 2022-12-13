Вся Україна червона: Росія перекидає свої МІГ з ракетами в Білорусь

Спостерігачі повідомляють, що всі МІГ-31к направляються на військовий аеродром в Мачулищах.

Міг-31К / Вікіпедія, скріншот

Вдень, 13 грудня, по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Небезпека з повітря є у всіх регіонах.

Повідомляється, що в Білорусь прилетіли вже три МІГ-31к. Вони можуть бути носіями гіперзвукових ракет "Кинджал".

Перший винищувач увійшов у повітряний простір Білорусі о 15:06.

Час входу в повітряний простір РБ цих літаків:

15: 06 - реєстр. номер RF-95194;

15:11 - реєстр. номер RF-92445;

15:20 - реєстр. номер RF-92215.

Спостерігачі повідомляють, що всі МІГ-31к направляються на військовий аеродром в Мачулищах.

"Саме ці винищувачі можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47м2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстані 2000 км", - зазначає моніторингове співтовариство "Гаюн".

Загроза вторгнення з боку Білорусі

Нещодавно у ЗСУ розповіли, що російські загарбники можуть повторно атакувати українські території з півночі зайшовши з Білорусі. Однак їх метою буде не Київ. Окупанти можуть спробувати піти в атаку на заході кордону між Білоруссю і Україною, щоб перерізати шляхи, по яких, на їхню думку, в нашу країну поставляється зброя від західних партнерів.

Як зазначив помічник командувача Об'єднаними силами ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євген Силкін, РФ не зможе накопичити в достатній кількості сили і засоби для організації нового наступу з території Білорусі. Однак навесні 2023 року ймовірність нападу може серйозно зрости.

Російська Федерація може готуватися до вторгнення в Білорусь і її повної анексії. Більше того, росіяни можуть ліквідувати самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка і видати це як "звільнення білоруського народу". Таку думку висловив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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