У Білорусі застрелився військовий пенсіонер з РФ / колаж фото ВладТайм, Telegram

У Білорусі "самоліквідувався" колишній командир 61-ї винищувальної авіаційної бази (ВАБ). Високопоставлений військовий пенсіонер Юрій Воробйов вирішив застрелитися. Принаймні так повідомляє МотолькоПомоги.

Полковник "денацифікувався" минулого тижня. Відомо, що його база дислокувалася на аеродромі в Барановичах. Нею він командував з 2007 по 2011 рік.

У Мережі стверджують, що він не захотів жити далі після того, що з ним нібито не продовжили контракт. Однак є ще одна версія, яка заперечує зв'язок між самогубством і роботою. Деталі другої версії поки не озвучили.

"Застрелився колишній командир 61-ї бази, сьогодні ховали, прізвище Воробйов. Він на авіазаводі працював. Кажуть, що через те, що контракт не продовжили, пенсіонер вже був", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що Воробйов був родом з Росії. В останні роки він працював на 559-му авіаремонтному заводі і був головою Ради ветеранів 61-ї авіабази.

Нагадаємо, нещодавно в Генштабі ЗСУ розповіли про дивну смерть в Білорусі серед російських військових. У Брестській області, де "навчають" мобілізованих перед перекиданням на фронт в Україну, "випадково" загинув один з окупантів, ще один був поранений. Через "порушення заходів безпеки" росіянин "самоліквідувався" вночі.

А нещодавно українські військові ліквідували "керівника міліції" окупантів у Токмаку Запорізької області. Олексія Кошеля "накрила" артилерія. Про те, що Кошеля "задвухсотили", стало відомо 30 листопада. Повідомляється, що "начальник УВС" напряму співпрацював з окупантами.

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