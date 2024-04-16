Загроза удару з флангів: у бій кидають резерви, ситуація на сході різко змінюється

Часів Яр дуже важливий для противника, підкреслив представник НГУ Руслан Музичук.

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ЗСУ відбивають атаки ворога / Колаж: Главред, Фото: Facebook/80brigade

Сили оборони проводять постійну роботу з утримання всіх ділянок і недопущення удару російських окупантів із флангів по Часовому Яру, повідомив представник Національної гвардії України Руслан Музичук.

"Ми спостерігаємо, що противник перекидає на цей напрямок резерви, сили і засоби для того, щоб досягти успіху і просунутися далі по лінії фронту. Звісно, Сили оборони перебувають у більш вигідній позиції. Зокрема, щодо укріплень і самого розташування Часового Яру", - розповів він в ефірі Еспресо.

Представник Нацгвардії зауважив, що росіяни намагатимуться здобути бодай якусь перемогу в Часовому Яру. Водночас уже спостерігається на окремих ділянках певне зменшення штурмових дій противника.

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"Ворог перекидав із Лиманського напрямку резерви до Часового Яру, щоб посилити наступальні дії. Це є свідченням того, що Часів Яр дуже важливий для противника. Тому вони намагатимуться всіма силами здобути тут хоч якусь перемогу", - додав Музичук.

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Раніше повідомлялося про те, що РФ хоче захопити Часів Яр до 9 травня. Російське військове командування вважає, що дефіцит боєприпасів в Україні дасть змогу російським військам захопити Часів Яр швидше, ніж Авдіївку і Бахмут.

Міністр оборони України Рустем Умеров заявив, що російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ на захід від Бахмута. За його словами, українські військові зривають ці плани противника.

Як заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, після захоплення російськими окупантами Авдіївки напрямок на Часів Яр став пріоритетним для ворога.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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