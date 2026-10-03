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Загроза удару балістики: у Мережі назвали, які області "на прицілі" РФ

Олексій Тесля
3 жовтня 2026, 23:27
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Ворог готовий застосувати балістичне ракетне озброєння одночасно проти низки областей України.
Росія готується завдати удару по Україні балістичними ракетами / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з YouTube

Головне:

  • РФ готує новий масований обстріл України
  • Ворог готовий застосувати балістичну зброю одразу в кількох областях

Новий масований удар по Україні із застосуванням балістичної зброї готує країна-агресор РФ.

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому в Telegram профільного моніторингового ресурсу Є-Радар.

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Як зазначається у повідомленні, ворог готовий застосувати балістичне ракетне озброєння одразу по низці областей України.

"Попередження щодо загрози застосування балістичної зброї по об’єктах у Києві, Київській, Полтавській та Дніпропетровській областях – актуальне", – йдеться у повідомленні.

Загроза удару балістики: у Мережі назвали, які області 'на прицілі' РФ
/ Главред

Експерт пояснив можливу причину посилення атак РФ

Радник президента Сергій Бескрестнов вважає, що збільшення кількості запусків "Шахедів" по західних областях України може бути пов’язане з погіршенням погодних умов.

За його словами, складна погода здатна створювати додаткові труднощі для українських засобів перехоплення й водночас полегшувати просування російських безпілотників углиб української території.

Бескрестнов зазначає, що таким чином російська сторона може розраховувати на можливість атакувати віддалені від лінії фронту західні райони, використовуючи погодні умови як додаткову перевагу.

На думку експерта, за умови поганої видимості українським операторам перехоплювачів стає складніше вчасно виявляти та збивати безпілотники.

Таким чином, Бескрестнов пов’язує зростання інтенсивності атак із ймовірною спробою Росії скористатися несприятливою погодою, яка може ускладнювати роботу української системи протидії БПЛА.

Удари РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, раніше російська окупаційна армія атакувала Київ ударними дронами. У результаті сталася пожежа в 9-поверховому житловому будинку. За даними поліції, постраждали вісім осіб. За даними ДСНС, у столиці внаслідок російського удару травмовано сім осіб.

Нагадаємо, що раніше РФ також атакувала складські приміщення в Київській області. В результаті ударів виникла пожежа в Бучанському районі. Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

Як повідомлялося, раніше Росія атакувала 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Атака на столицю призвела до загибелі однієї людини та поранень мирних мешканців, серед яких двоє дітей.

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Про ресурс: єРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) - це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

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