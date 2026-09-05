Загинула майже вся родина: РФ вдарила по будинку на Харківщині – дитина серед жертв

Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами було виявлено тіла трьох загиблих.

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Росія завдала удару по центру Чугуєва / Колаж: Главред, фото: t.me/prokuratura_kharkiv

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Дрон РФ завдав удару по будинку, в результаті загинула майже вся родина

Дружина загиблого отримала поранення, її госпіталізовано

Армія країни-агресора РФ завдала удару по Чугуєву Харківської області в суботу, 5 вересня, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Станом на 22:00 відомо про 3 загиблих і 4 постраждалих внаслідок влучання російського БПЛА у приватний будинок у Чугуєві, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

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"Загинула майже вся родина: 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик і 45-річний чоловік. Серед постраждалих – жінка, яку з важкими травмами госпіталізували. Також гостру стресову реакцію перенесли 28-річний чоловік і дві 75-річні жінки", – написав Синегубов.

/ t.me/prokuratura_kharkiv

Подробиці удару РФ по Чугуєву

Як уточнили в Харківській обласній прокуратурі, 5 вересня близько 20:00 ворожий безпілотник (за попередніми даними типу "Герань-4") влучив у житловий будинок у Чугуєві.

"Під час проведення пошуково-рятувальних робіт під завалами виявлено тіла трьох загиблих: 45-річного чоловіка та двох його дітей - 19-річної дівчини та 11-річного хлопчика", - йдеться в повідомленні.

Крім того, дружина загиблого отримала поранення. Вона госпіталізована до медичного закладу, стан потерпілої оцінюється як важкий.

/ t.me/prokuratura_kharkiv

"Під процесуальним керівництвом Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військового злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України)", - додали в прокуратурі.

Загрози ударів з боку РФ: думка експерта

Навіть локальні пошкодження енергетичної інфраструктури здатні позначитися на роботі всієї енергосистеми. Експерт Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев пояснив, чому наслідки ударів можуть виявитися значно масштабнішими, ніж кількість безпосередньо пошкоджених об’єктів.

/ Главред

Особливо вразливими є елементи мережі, через які електроенергія передається між регіонами. У разі виходу окремих вузлів з ладу навантаження перерозподіляється на інші лінії та підстанції. Вони змушені пропускати додаткові обсяги електроенергії, через що підвищується ймовірність перевантажень і нових пошкоджень.

Щоб не допустити розвитку аварійної ситуації, оператори можуть вдаватися до тимчасового обмеження споживання. Такий підхід дозволяє знизити навантаження на вцілілі ділянки мережі та зберегти стабільність енергосистеми.

За словами Рябцева, подібні обмеження необхідні насамперед для запобігання ланцюговій реакції: відмова одного елемента не повинна спричинити каскад нових збоїв, який здатний призвести до більш масштабних і тривалих відключень.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Країна-агресор РФ готується до нових масованих ударів по Україні. Цього разу мішенню атак можуть стати об’єкти водопостачання, пише РБК-Україна з посиланням на джерела в держструктурах. Основною ціллю ударів можуть стати об’єкти системи водозабору.

Як раніше повідомляв "Главред", раніше російська окупаційна армія завдала авіаударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя та передмістя. Під вогнем опинилася житлова забудова, що призвело до значних руйнувань та травмування місцевих мешканців.

Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували Харків. У результаті удару по цивільному підприємству є загиблі та поранені. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

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Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

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