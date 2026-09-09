Росія вдарила по 9-поверхівці в Києві: є жертви, що відомо про наслідки

Російська атака на столицю призвела до загибелі людини та поранення цивільних, серед яких є двоє дітей.

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Атака на Київ - що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: ДСНС Києва, скріншот з відео

Ключові тези

БпЛА влучив у 9-поверхівку в Дніпровському районі

Внаслідок атаки загинула жінка, є постраждалі

Країна-агресорка Росія атакувала 9-поверховий житловий будинок у Дніпровському районі Києва. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, а також Київська міська військова адміністрація.

За даними міської влади, після влучання безпілотника там спалахнула пожежа, до місця події оперативно направили екстрені служби.

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"У Дніпровському районі, внаслідок влучання БпЛА, виникла пожежа в 9-поверховому житловому будинку. Попередньо, є руйнування", - повідомив Віталій Кличко.

Згодом в КМВА уточнили інформацію про наслідки атаки.

"На жаль, стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також відомо про одного постраждалого. Кількість постраждалих від удару по житловому будинку в Дніпровському районі збільшилася до 3 осіб. Серед них дві дитини: 15-річний хлопець та 16-річна дівчина. Їм надається медична допомога.", - йдеться у повідомленні.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Євген Хмара інформував про випробування українських розробок для протидії реактивним безпілотникам "Шахед". Міністерство підкреслило, що чотири перехоплювачі пройшли випробування в польових умовах. За словами Хмари, завдання полягає у доведенні рішень до необхідного рівня та масштабуванні виробництва до тисяч одиниць.

Начальник ГУР Олег Іващенко повідомив про загрозу нової хвилі атак на критичну інфраструктуру і енергетику країни. Він зазначив, що нова хвиля ударів РФ може включати балістику, крилаті ракети і реактивні "Шахеди". Розвідка оцінює, що частка реактивних "Шахедів" зросла і їхня кількість може сягати від 120 до 300, а в окремих випадках до 500 за добу.

Моніторинговий канал "єРадар" поінформував про визначення противником нових цілей у Києві. За повідомленням каналу, серед цілей є понад 20 АЗС у Києві.

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Про персону: Віталій Кличко Віталій Кличко - український державний діяч, політик. Київський міський голова з 5 червня 2014 року. Голова Київської міської державної адміністрації з 25 червня 2014 року. Боксер-професіонал, який виступав у важкій ваговій категорії, кікбоксер. Володар звань "Почесний" і "Вічний" чемпіон світу з боксу за версією WBC, повідомляє Вікіпедія.

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