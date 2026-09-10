Загроза відключення опалення взимку: експерт назвав вразливі райони Києва

Геннадій Рябцев запропонував заздалегідь розробити план дій на випадок порушення роботи комунальної інфраструктури.

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Взимку в Україні можливі перебої з опаленням / колаж: Главред, фото: УНІАН

Важливе з заяв Рябцева:

Повністю убезпечити ТЕЦ від балістичних ударів практично неможливо

Найбільш вразливим до ударів РФ є лівий берег Києва

Загроза російських атак на енергетичні об'єкти України зберігається, причому Київ також залишається серед потенційних цілей, повідомив енергетичний експерт Геннадій Рябцев.

Повністю убезпечити від балістичних ракет великі об’єкти теплопостачання, зокрема ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, практично неможливо, наголосив він в інтерв’ю УНІАН.

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"Найбільш вразливий лівий берег - Троєщина, Дарницький район, частково Деснянський район", - сказав Рябцев.

При цьому розвиток ситуації визначатиметься не лише масштабом можливих атак, а й ефективністю роботи українських військових та енергетичних служб. Фахівці вже готуються до різних варіантів розвитку подій та можливих аварійних ситуацій.

Рябцев зазначає, що сьогодні неможливо достовірно сказати, наскільки тривалими виявляться потенційні проблеми з опаленням. Разом з тим експерт не очікує повторення найгіршого сценарію минулого року, хоча повністю виключати серйозну кризу також не можна.

"Це залежатиме від того, скільки ракет буде збито і скільки резервів буде задіяно. Передбачити інтенсивність і точність атак Російської Федерації складно", - зазначив експерт.

На цьому тлі киянам варто заздалегідь продумати план дій на випадок порушення роботи комунальної інфраструктури. Мова йде не лише про опалення та електроенергію, а й про можливі перебої з водопостачанням та каналізацією.

"Чим більш енергетично автономними будуть домогосподарства, тим легше енергетикам буде усувати ті пошкодження, які неминуче виникнуть протягом опалювального сезону", – зазначив Рябцев.

Як базову підготовку експерт рекомендує виходити з необхідності автономного функціонування житла протягом двох-трьох діб. За його словами, бажано мати біотуалет, питну воду з розрахунку 3 літри на людину на добу та технічну воду - 15 літрів, передбачити можливість обігріву та теплоізоляції хоча б однієї кімнати, а також мати газову плиту та вогнегасник.

Також у домашній запас варто включити продукти з тривалим терміном зберігання, портативні зарядні пристрої, накопичувачі енергії та засоби зв’язку, здатні працювати за відсутності централізованого постачання.

Окремо Рябцев висловився проти рекомендацій масово залишати міста на зимовий період. На його думку, подібні заклики не допомагають вирішити проблему, а, навпаки, можуть додатково посилювати занепокоєння населення.

/ Главред

Яким може бути опалювальний сезон у Києві: оцінка фахівця

У найхолодніші періоди температура в деяких київських квартирах може опускатися до 12–15 градусів. Такий сценарій можливий через пошкодження енергетичної інфраструктури та нездатність столичних ТЕЦ працювати на повну потужність після російських атак.

На думку співзасновника Інституту енергетичних стратегій Юрія Корольчука, навіть сприятливі погодні умови не гарантують Києву виходу теплопостачання на необхідний рівень. У результаті в окремих житлових будинках під час опалювального сезону може стати відчутно холодніше, ніж зазвичай.

Раніше "Главред" цитував голову фонду "Повернись живим" Тараса Чмута про можливу найсуворішу зиму 2026–2027 років для України. Чмут закликав уже зараз визначитися з місцем перебування та розглянути можливість переїзду з міст.

Нагадаємо, раніше Іван Ступак наголосив, що підготовка до опалювального сезону стала одним із головних державних завдань. Він зазначив, що необхідно посилити захист об’єктів генерації.

Як повідомлялося, Дональд Трамп відмовив у проханні про передачу ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За оцінками CSIS, близько двох третин американських запасів ракет-перехоплювачів було витрачено на війну в Ірані, і наразі у США є 759 таких ракет.

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Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

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