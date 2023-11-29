Загроза спецоперацій агентури РФ: генерал СБУ оцінив отруєння дружини Буданова

Віктор Ягун заявив, що "був би здивований", якби у Кремля виявилася велика агентура.

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Віктор Ягун оцінив отруєння Маріанни Буданової / Колаж: Главред, Фото: скріншот

В контексті інформації про отруєння близьких людей керівництва ГУР можна говорити про те, що російська агентура впроваджена в керівні структури України глибше, ніж це уявлялося раніше.

Про це пише The New York Times у матеріалі на тему отруєння Маріанни Буданової, дружини керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова.

"Якщо Росії вдалося отруїти Буданову, це може означати, що агенти РФ діяли ближче до внутрішніх кіл влади в Києві, ніж вважалося раніше можливим", – підкреслюється в статті. відео дня

У свою чергу генерал Віктор Ягун, колишній заступник глави контррозвідки СБУ, в коментарі для NYT сказав, що оцінку отруєння Буданової можна буде дати тільки коли стане відомо більше обставин того, що сталося.

Разом з тим він "був би здивований", якби у Кремля виявилася агентура, яка здатна наблизитися до Буданових. Ягун додав, що "на території України просто немає необхідної агентури, яка могла б їх отруїти".

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Отруєння Маріанни Буданової

Раніше повідомлялося про те, що дружина керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова опинилася в лікарні. Маріанну Буданову отруїли. Про це пише видання Бабель з посиланням на джерела в розвідці.

За даними ЗМІ, у Маріанни Буданової діагностували отруєння важкими металами.

Пізніше стало відомо про те, що Маріанну Буданову отруїли "через їжу". Маріанна Буданова жива і вже пройшла перший етап лікування. Сам глава ГУР в порядку. При цьому отруєння важкими металами також виявили у кількох співробітників ГУР України.

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