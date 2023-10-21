Буданов розповів про свої бойові виходи під час війни

Безпосередня участь у бойових виходах іноді потрібна, оскільки присутність керівника підбадьорює та мотивує бійців, сказав глава ГУР.

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Буданов заявив, що іноді йому обов'язково брати участь у бойових виходах / Колаж: Главред, фото: 36-а ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, скріншот з відео

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов іноді бере участь у бойових виходах спецпідрозділів. За його словами, це необхідно, оскільки присутність керівника підбадьорює та мотивує бійців.

"Іноді вона (присутність, – ред.) обов'язкова. Тому що всі ми люди. І всім іноді буває страшно. Іноді знаходжу варіанти, як це зробити (підбадьорити бійців – ред.)", - заявив Буданов у фільмі Дмитра Комарова "Рік. Харківщина ".

Відповідаючи на запитання про те, чи виправданий ризик втратити главу розвідки під час війни, він підкреслив, що це питання суто риторичне.

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"Якщо це дало позитивний результат, значить, це було зроблено правильно. Якщо результату позитивного немає, то були помилки. Переможців не судять. Це давня мудрість, але вона вірна", - додав глава ГУР Міноборони України.

Як повідомляв Главред, раніше командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" розповів про одне з бойових завдань, у якому брав участь Буданов. Зокрема голова ГУР зміг за допомогою рації взяти в полон 19 окупантів.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що контрнаступ ЗСУ у Харківській області увійде в історію. Тоді українські воїни звільнили понад 10 тисяч кв. км території та півтисячі населених пунктів. За його словами, це стало "ментальною поразкою" для росіян.

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