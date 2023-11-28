Дружину Буданова отруїли, вона в лікарні: ЗМІ дізналися подробиці

У Маріанни Буданової діагностували отруєння важкими металами. Розслідується спроба вбивства.

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Маріанну Буданову отруїли, пишуть ЗМІ / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела

Дружина керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова опинилася в лікарні. Маріанну Буданову отруїли. Про це пише видання Бабель з посиланням на джерела в розвідці.

За даними ЗМІ, у Маріанни Буданової діагностували отруєння важкими металами.

"Ці речовини ніяк не використовуються в побуті та військовій справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини", – розповіли джерела.

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Після тривалого погіршення здоров'я Маріанну Буданову госпіталізували. Вона вже завершує курс лікування та буде під наглядом.

Розслідується спроба вбивства.

Як повідомляв Главред, раніше глава ГУР Міноборони Кирило Буданов розповів про те, як будується під час війни його сімейне життя.

За словами Буданова, їм з дружиною Маріанною під час війни не доводиться переживати додаткове випробування розлукою. Адже вони знаходяться разом цілодобово.

Також Буданов розповів, як слухається свою дружину.

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