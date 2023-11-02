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"До останнього обороняли": боєць спецназу розповів про смертельно небезпечний бій, де брав участь Буданов

Дмитро Відоменко
2 листопада 2023, 22:48
Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов навесні 2022 року засвітився на Донбасі, де ледь не отримав поранення.
Буданов
Генерал Буданов брав участь у небезпечній спецоперації в Сєвєродонецьку / колаж Главред, фото УНІАН

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України генерал Кирило Буданов навесні 2022 особисто брав участь у найнебезпечнішій спецоперації на Донбасі. Про це в коментарі порталу ТСН боєць спеціального підрозділу "Шаманбат" (позивний "Саїд").

За його словами, головний український розвідник добровільно пішов у саме пекло і ледь не отримав поранення. були змушені відступити.

"У нас впав фланг повністю. Але все одно стояли. Поки росіяни мости (через річку Сіверський Донець - Главред), які пов'язували місто з "великою землею", не підвели. Потім був уже наказ на догляд. До останнього ми обороняли Сєвєродонецьк ", – розповів Саїд.

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У вже напівокружене місто Буданов, каже спецназівець, прибув, щоб підтримати інших співробітників ГУР. І з великими труднощами йому вдалося вийти з бою без поранення.

Нагадай, як повідомляв Главред, раніше командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" розповів про одне з бойових завдань, в якому брав участь Буданов. Зокрема, глава ГУР зміг за допомогою рації взяти в полон 19 окупантів.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов вважає, що контрнаступ ЗСУ в Харківській області увійде в історію. Тоді українські воїни звільнили понад 10 тисяч квадратних км території та півтисячі населених пунктів. За його словами, це стало "ментальною поразкою" для росіян.

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Сєвєродонецьк ГУР війна Росії та України Кирило Буданов
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