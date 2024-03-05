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Загроза штурму Харкова: Жданов пояснив, чому людей просять не повертатися

Олексій Тесля
5 березня 2024, 09:41
На сьогодні в України немає засобів, щоб закрити небо над Харковом, каже Олег Жданов.
Жданов
Олег Жданов оцінив загрозу наступу РФ / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, mil.ru

Полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов згоден з оцінкою президента Володимира Зеленського про те, що біженцям поки зарано повертатися до Харкова через те, що місто не захищене від повітряних ударів країни-агресора РФ.

"Президент усе правильно порадив - не повертатися, тому що місто не захищене і в нас сьогодні немає засобів, щоб закрити небо над Харковом. Що більша щільність населення, що більше людей повернуться до своїх домівок, то більша ймовірність повторення такої трагедії як сьогодні ми спостерігаємо в Одесі", - наголосив він у коментарі ТСН.ua.

Експерт говорить про те, що єдиний у світі комплекс, який теоретично може захистити Харків - це ізраїльський "Залізний купол".

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"Але ми з вами розуміємо, що навряд чи він у нас з'явиться на сьогоднішній день. Тоді, коли ми благали Ізраїль його надати, а були такі звернення, здається, рік тому, тоді питання стояло, що в них у самих його мало. Ну а потім відносини у нас не зовсім складаються - Ізраїль не передає нам зразки військової техніки. Звідси й випливає висновок, що легше відтіснити ворога від кордону далекобійними засобами вогневого ураження, щоб унеможливити нанесення ураження по місту Харків", - пояснив він.

Співрозмовник зазначив, що Харків справді майже не захищений від балістичних ракет комплексів С-300 і С-400, якими РФ обстрілює місто: "Справа в тому, що відстань дуже мала. Мінімально від міста за 70 кілометрів фіксується розташування ворожих комплексів. І підлітний час - 50 секунд. Харків'яни розповідали, що фіксували обстріли, коли від пуску до вибуху проходило 49 секунд".

Загроза наземного наступу РФ

Водночас полковник запасу впевнений у тому, що реальної загрози нового наступу на Харків станом на цей момент не існує.

"Вона майже дорівнює нулю", - каже він і пояснює, що на початок березня 2024 року навпроти Харкова немає ударного угруповання російських військ.

"Суспільство переживає з приводу безпеки і тому починає інтерполювати події на ті страхи, які в них є. Ударне угруповання не формується. Навпаки, Російська Федерація на рубежі Бєлгорода будує лінію оборони. Вони роблять щось на кшталт лінії Суровікіна. До речі, Бєлгород не зовсім підпадає під міцну оборону. Другий основний рубіж оборони проходить за містом перед федеральною трасою Ростов - Москва", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що наразі скупчення угруповань військ РФ на ділянці кордону України в Харківській області немає. Загрози наступу на Харків поки що немає, проте певне хвилювання присутнє. Не важливо, які плани у ворога, місто в разі небезпеки дасть гідну відсіч. Про це заявив мер Ігор Терехов.

Нагадаємо, росіяни продовжують наступальні операції на Куп'янському напрямку намагаючись захопити позиції Сил оборони України в районі Синьківки та села Лиман Перший. Про це заявив начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

За його словами, ЗСУ встановлюють потужні фортифікаційні споруди і будують укріплення. "Про наступ росіян на Харків говорити ще дуже рано", - сказав він.

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новини Харкова Олег Жданов війна Росії та України
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