Загроза масованих ударів: у ГУР попередили про сотні накопичених РФ ракет

Ключове:
- РФ мала у своєму розпорядженні 300 крилатих ракет Х-101
- ВПК РФ виробляє 40-50 одиниць Х-101 щомісяця
Країна-агресор РФ мала у своєму розпорядженні щонайменше 300 крилатих ракет Х-101, які може застосовувати для ударів по Україні.
Такі дані наводять станом на 11 листопада джерела видання NV у Силах оборони.
У повідомленні уточнюється, що частину з цих ракет Росія вже використала під час останнього масованого обстрілу.
Водночас із більшою часткою ймовірності можна припустити, що РФ зможе продовжити виробляти ці ракети й надалі.
Що кажуть у ГУР
Як уточнив Каналу 24 речник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов, потенціал для виробництва цієї зброї у країни-агресора залишається чималим.
"За оцінками воєнної розвідки України, підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40-50 одиниць таких ракет щомісяця", - зазначив Юсов.
За відкритими даними станом на 11 листопада 2024 року на озброєнні збройних сил Росії перебувало приблизно 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101, додав він.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Як повідомляв Главред, вранці 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою. У кількох областях України було зафіксовано вибухи. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів.
Як ішлося в повідомленні військових, бомбардувальники очікувалися в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00, так і сталося. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.
Нагадаємо, у Києві є двоє постраждалих, зафіксовано падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.
Одну постраждалу жінку було госпіталізовано в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.
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Що таке ГУР?
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
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