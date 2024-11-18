Загроза масованих ударів: у ГУР попередили про сотні накопичених РФ ракет

Підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40-50 одиниць ракет Х-101 щомісяця.

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У РФ сотні ракет для нових ударів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Ключове:

РФ мала у своєму розпорядженні 300 крилатих ракет Х-101

ВПК РФ виробляє 40-50 одиниць Х-101 щомісяця

Країна-агресор РФ мала у своєму розпорядженні щонайменше 300 крилатих ракет Х-101, які може застосовувати для ударів по Україні.

Такі дані наводять станом на 11 листопада джерела видання NV у Силах оборони.

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У повідомленні уточнюється, що частину з цих ракет Росія вже використала під час останнього масованого обстрілу.

Водночас із більшою часткою ймовірності можна припустити, що РФ зможе продовжити виробляти ці ракети й надалі.

/ Инфографика Главреда

Що кажуть у ГУР

Як уточнив Каналу 24 речник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов, потенціал для виробництва цієї зброї у країни-агресора залишається чималим.

"За оцінками воєнної розвідки України, підприємства ВПК Росії можуть виробляти 40-50 одиниць таких ракет щомісяця", - зазначив Юсов.

За відкритими даними станом на 11 листопада 2024 року на озброєнні збройних сил Росії перебувало приблизно 300 крилатих ракет повітряного базування Х-101, додав він.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, вранці 17 листопада Україна опинилася під масованою атакою. У кількох областях України було зафіксовано вибухи. Було зафіксовано 23 ворожі бомбардувальники РФ у повітрі - Ту-95МС 16 бортів і Ту-160 7 бортів.

Як ішлося в повідомленні військових, бомбардувальники очікувалися в районі пускових рубежів орієнтовно о 6:00, так і сталося. Близько 6:30 крилаті ракети увійшли в повітряний простір країни.

Нагадаємо, у Києві є двоє постраждалих, зафіксовано падіння уламків унаслідок масованого удару РФ.

Одну постраждалу жінку було госпіталізовано в Печерському районі з житлового будинку, куди влучив уламок БпЛА. Попередньо у квартирі на 4-му поверсі пошкоджено стіну та стелю.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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