'Збита ракета влучила в житловий сектор': зʼявилися подробиці атаки РФ на Одесу

У Повітряних силах ЗСУ закликали не ігнорувати повітряні тривоги.

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РФ завдала удару по Одесі / Колаж: Главред, фото: ДСНС, Facebook МО РФ

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Ворог атакував Одесу балістичною ракетою

Ракета "Іскандер" була збита силами ППО

Внаслідок атаки є загиблі та поранені

У понеділок, 18 листопада, об 11:57 ворог атакував Одесу балістичною ракетою "Іскандер-М", яку було збито протиповітряною обороною. Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

У повідомленні йдеться, що збита ворожа ракета упала в житловий сектор Приморського району міста і спричинила багато горя.

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"Є загиблі та поранені. Висловлюємо співчуття рідним та близьким.", - написали у ПС ЗСУ.

Крім того, об 11.45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА "Орлан-10", який імовірно був направлений, для здійснення повітряної розвідки.

"Ворог підступний та безжальний… Одеса постійно під прицілом окупантів — терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними БПЛА по густонаселених містах, знаючи що будуть жертви серед цивільного населення", — наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

Також у ПС закликали усіх громадян не ігнорувати повітряну тривогу та швидко реагувати на попередження.

Ракета "Іскандер" / Інфографіка: Главред

Удар РФ по Одесі - що відомо

Як писав Главред, 18 листопада, російські агресори завдали балістичного удару по цивільній інфраструктурі Одеси. Ракета РФ впала прямо у двір житлового будинку.

В Офісі Генерального прокурора повідомили, що кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по Одесі зросла до 10, ще 44 людини постраждали, серед них четверо дітей.

В результаті удару пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, будівлю університету, 2 адмінбудівлі, додали в ДСНС. Вдалося врятувати 2 людини. Рятувальники та добровольці ліквідували пожежу на загальній площі 500 кв.м.

Як зазначив голова Офісу президента Андрій Єрмак, в Одесі росіяни вбили людей цілеспрямованим ударом по цивільній інфраструктурі.

Згодом президент України Володимир Зеленський відреагував на цинічний удар РФ. Він наголосив, що це не випадкові удари – це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з Путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито "утримання" від ударів.

"Росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени "Групи двадцяти", до всіх столиць світу", - прокоментував Зеленський.

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Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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