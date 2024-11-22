Загроза ракетного удару РФ по центру Києва: у Зеленського зробили заяву

У разі повітряної тривоги співробітники ОП пройдуть в укриття, пояснив Сергій Никифоров.

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В Офісі президента прокоментували ймовірність удару РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

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В ОП пройдуть в укриття в разі тривоги

Кабмін працює штатно

В Офісі президента України зробили заяву після чуток про те, що країна-агресор РФ може завдати ракетного удару по урядовому кварталу в Києві.

У п'ятницю Офіс президента працює у звичному режимі зі стандартним дотриманням правил безпеки, повідомив прессекретар президента України Сергій Никифоров, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Офіс президента працює у звичному режимі з дотриманням стандартних заходів безпеки: буде тривога - будемо в укриттях", - додав прессекретар президента.

Що кажуть у Кабміні

Своєю чергою, у Кабінеті міністрів уточнили, що в п'ятницю КМУ працює у звичайному режимі, повідомляє пресслужба уряду.

"Кабмін працює у звичайному режимі, відбулося чергове засідання уряду, у разі повітряної тривоги співробітники спускаються в укриття", - повідомили в прес-службі уряду.

РФ може готувати ракетний удар по Києву

Як повідомлялося, у Верховній Раді скасували засідання, заплановане на 22 листопада, Народних депутатів попередили про ймовірність загрози російського удару по урядовому кварталу.

Раніше повідомлялося про те, що країна-агресор Росія завдала удару по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою, ймовірно, з ракетного комплексу "Кедр". Підлітний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до потрапляння в місті Дніпро становив 15 хвилин, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляв Главред, 21 листопада РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковано місто Дніпро - там було пошкоджено підприємства та критичну інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою. За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. Також він зазначив, що Путін використовує Україну як полігон.

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Хто такий Сергій Нікіфоров? Сергій Сергійович Никифоров – український телеведучий. Прессекретар президента України з 9 липня 2021 року, пише Вікіпедія.

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