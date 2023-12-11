Загроза відмови від членства України в ЄС: Кулеба жорстко розніс євроскептиків

Глава МЗС позначив, якими можуть бути наслідки в разі, якщо в ЄС не буде єдності.

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Дмитро Кулеба прокоментував питання вступу України до ЄС / Колаж Главред, фото: УНІАН, depositphotos.com

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що якщо через блокування Угорщиною Європейський союз не буде здатний прийняти рішення почати з Україною переговори про членство, це буде мати катастрофічні наслідки, в тому числі для ЄС.

Водночас це не зупинить процес розширення - Україна буде членом спільноти, підкреслив він у Брюсселі перед початком засідання Ради ЄС з питань закордонних справ, повідомляє Reuters.

"Я прийшов сюди з чітким посланням про готовність України зробити домашнє завдання, щоб почати переговори про вступ і рухатися до членства в ЄС. Ми також очікуємо, що Європейський Союз прийме рішення, яке оцінить зусилля, зроблені Україною, і надасть моїй країні можливість почати переговори про вступ", - зазначив глава МЗС України.

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При цьому Кулеба уточнив, що на порядку денному майбутнього "складного" засідання Європейської Ради, який пройде 14-15 грудня в Брюсселі, буде "чотири конкретних питання", які пов'язані з Україною: перше - про початок переговорів про вступ, друге – про прийняття механізму, який забезпечить фінансову стабільність України, третє питання – про продовження фінансування Європейського фонду миру і четверте – про прийняття 12-го пакету санкцій.

Відповідаючи на питання, якими можуть бути наслідки в разі, якщо в ЄС не буде єдності з цих питань, він сказав: "Я думаю, що ставки дуже високі як для України, так і для Європейського Союзу. Для народу України це буде вкрай демотиваційне рішення, але і для Європейського Союзу це буде сигналом до стримування у сфері розширення... Я не сумніваюся, що процес розширення продовжиться, Україна буде членом ЄС", - переконаний Кулеба.

При цьому український міністр вважає, що в цьому випадку ЄС зробить "історичну помилку". "Це навіть не про членство конкретних країн, це про майбутнє Європейського Союзу як силу не просто як союзу, але як джерело сили в Європі і за її межами", - пояснив він.

Говорячи про блокуючу позицію Будапешта, Кулеба висловив нерозуміння такими діями, оскільки Україна, "як цього хотіла Угорщина", змінила його законодавство про освіту та використання мови національних меншин. Він також категорично відкинув звинувачення про корумпованість України. "Ми знаємо, звідки взявся цей наратив, це крилата фраза, не підкріплена фактами", - зазначив міністр.

ЄС може відкласти початок переговорів про вступ України

Як пише Euractiv, початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу можуть відкласти до березня 2024 року. Причина цього - позиція Угорщини.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вже заявив, що блокуватиме питання України. Він вимагає від ЄС "стратегічної дискусії" про підтримку Києва.

Європейські дипломати вважають, що заявки Грузії, Боснії і Герцеговини з приводу їх приєднання до ЄС Орбан підтримав, але вони проваляться, якщо Угорщина накладе вето на Україну.

Високопоставлені дипломати ЄС в коментарі Euractiv заявили, що в разі блокування Угорщиною питань підтримки України початок переговорів щодо вступу можуть бути перенесені на березень.

"Ті, хто очікує, що Орбан поступиться, описали можливий компроміс, перенісши початок переговорів з Україною на березень при остаточних умовах. Інші переживають, що цього разу угорського лідера не вдасться переконати", - зазначає видання.

Вступ України до ЄС

Раніше повідомлялося, що Євросоюз схвалить початок переговорів про вступ України: названо чотири умови. В останній версії проекту Звіту про розширення ЄС, який опинився в розпорядженні журналістів, названі кроки, які повинен виконати Київ.

Раніше повідомлялося, що Україна успішно виконала чотири з семи важливих критеріїв, які супроводжують процес надання країні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Як повідомляв Главред, політичний директор прем'єра Угорщини висловив рішучу позицію, що Будапешт всіма силами намагатиметься зірвати початок переговорів між Україною та Європейським Союзом щодо можливого вступу України до ЄС до виконання Угорських вимог, особливо щодо закону Про освіту.

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