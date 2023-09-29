Україна вступить в Євросоюз до 2023 року - посол ЄС

Для вступу в ЄС Україні потрібно виконати 7 "кроків", деякі з яких вже виконані.

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Україна вступить в ЄС до 2023 року / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Україна може вступити в Євросоюз до 2030 року. Про це заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, повідомляє Європейська правда.

Для того, щоб це сталось, в країні має відбутися багато реформ. До того ж вона акцентувала на тому, що нині в України триває активна війна, що не дає можливості прискорити цей процес.

"Я думаю, що 2030 рік – реалістичний термін, якщо дуже-дуже багато працювати. Вам треба підтримувати темп реформ, і це непросто. Утім, це реально", - сказала Катаріна Матернова. відео дня

Що треба для вступу України в ЄС

Для вступу в ЄС Україна повинна виконати 7 "кроків", деякі з них вже виконані. Одним з важливих питань було знищення корупції. В країні вже почались розслідування топ-корупції, але досі невирішеним залишається питання закону про політично значущих осіб, тобто боротьба з відмиванням грошей.

"Україна дійсно була замарана системною корупцією в роки, що передували Майдану. До прикладу, вражаючі відкриття статків попереднього президента Януковича та інші свідчення олігархічного впливу ... Відтоді відбулося багато реформ. Ви створили цілу архітектуру антикорупційних органів, вони проводять розслідування, вони переслідують людей, судді розглядають корупційні справи.Тому сприйняття України Заходом змінюється, дуже сильно змінюється. Зрештою, якби у вас справді була така наскрізь корумпована система, як її малювала пропаганда, то з початком війни вона впала б, як картковий будиночок", - каже посол.

Найбільшою зміною України стало те, що змінилось саме українське суспільство після початку повномасштабного вторгнення РФ.

"Розуміння того, що українці віддають свої життя не за те, щоб відновити стару Україну, а за те, щоби створити сучасну, нову, некорумповану державу. Ми бачимо підтвердження цих змін у кожному опитуванні. А очікування суспільства створюють також суспільний тиск на владу", - каже посол.

Членство України в Євросоюзі

17 червня 2022 року Європейська комісія винесла рекомендацію про надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до Євросоюзу. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог ЄС.

23 червня Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Крім України, ЄП підтримав надання цього статусу також сусідній Молдові.

2 лютого в Києві відбулося історичне спільне засідання з представниками Єврокомісії та членами українського уряду. Глава ЄК Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС". Вона акцентувала увагу на тому, що прапор України обов'язково буде розвиватися в штаб-квартирі Єврокомісії.

У травні 2023 року канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна, яку путінська Росія розв'язала проти України, закінчиться тим, що українська держава стане повноправним членом Європейського Союзу.

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