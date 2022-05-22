Загроза оточення ЗСУ: експерт назвав новий напрямок головного удару РФ

Експерт попередив про загрозу оточення ЗСУ / Фото УНІАН

Російські окупанти можуть зосередити зусилля на тих напрямках, де ще можуть проводити тактичні наступи.

Зокрема, біля Мар'їнки, намагаючись оточити частину угруповань у Луганській області, заявив завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень, експерт з питань міжнародної безпеки Олексій Іжак в ефірі телеканалу Freeдом.

Однак у ворога є інша проблема - дефіцит військової техніки.

"Росія воювала модернізованою радянською технікою. Найбільш модернізований варіант - танк Т90. Якщо щось новіше, то воно ніде не було випробувано. І навіть провести по Красній площі - вони із зусиллями набирають техніку. Тому те, що вони кидають на війну, це більше схоже на те, щоб перекинути виставкові зразки або зразки, які використовуються на різних навчаннях типу танкового біатлону або показових офіційних навчаннях. Тобто коли така техніка перекидається, це говорить про дефіцит", — говорить завідувач відділу Національного інституту стратегічних досліджень.

За словами експерта, у Росії немає великих сил для наступу.

"Але, на жаль, сили падають не тільки в Росії, але втома є і у наших військ", — додав Іжак.

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Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти на Слов'янському напрямку зосередили зусилля на відновленні наступу. На окремих ділянках проводили розвідку боєм, яка не увінчалася успіхом.

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