Загроза оточення Сум: тривожний прогноз британського генерала про наступ РФ

Російські сили можуть захоплювати окремі населені пункти і ділянки території, вважає Чіп Чепмен.

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ЗСУ дають відсіч окупантам / Колаж: Главред, фото: СВ ЗСУ, 21 ОМБр

Головне із заяв Чепмена

Війна перейшла в стадію затяжного і виснажливого протистояння

Російські сили можуть захоплювати окремі населені пункти і ділянки

Ситуація на лінії фронту перейшла в стадію затяжного і виснажливого протистояння, однак у російської армії зберігаються шанси на локальне просування.

Про це заявив відставний британський генерал-майор Чіп Чепмен, який раніше обіймав посаду старшого військового радника Великої Британії при Центральному командуванні США, в інтерв'ю виданню Telegraf.

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"Я не вважаю, що у Росії є потенціал для великого оперативного прориву. У військовому мистецтві прийнято, що тактичні дії повинні підтримувати оперативні цілі, що ведуть до досягнення стратегічних завдань. Тактичні успіхи у них, безумовно, будуть", - зазначив Чепмен.

За його словами, російські сили можуть захоплювати окремі населені пункти і ділянки території. Путін, на думку генерала, діє поступово, за принципом "зерно за зерном", намагаючись методично накопичувати територіальні досягнення. Однак, як вважає Чепмен, серйозних оперативних результатів такі дії не принесуть, хоча тиск на українську оборону посилюватиметься.

/ Главред

Він також висловив думку, що до кінця літа Росія навряд чи піде на масштабні вуличні бої, як це було раніше, оскільки зробила висновки з попередніх битв. Замість цього вона, ймовірно, зосередиться на спробах оточення, наприклад, у районі Сум. Це може бути частиною ширшої стратегії - у разі успіху Москва знову спробує провести анексію захоплених територій, оголосивши їх "своїми", щоб використати це в подальших переговорах.

Генерал підкреслив, що Росія не має достатніх ресурсів для реалізації своїх амбіцій, як військових, так і політичних. Однак вона намагається компенсувати це за рахунок підтримки з боку таких країн, як Північна Корея, Китай та Іран.

"Ця війна надзвичайно складна, і існує безліч факторів, які унеможливлюють прості прогнози. Я не бачу перспективи вирішальної перемоги на полі бою для жодної зі сторін", - підсумував Чепмен.

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Раніше повідомлялося про те, що десятки тисяч "елітних" штурмовиків РФ готують атаку на місто-мільйонник. Противник намагається стягнути сили ближче до лінії фронту і, ймовірно, готується до нових штурмів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ націлилася на сім областей і готує "ударний кулак". Кремлю необхідно накопичити відповідні ресурси і резерви, пояснив Ігор Романенко.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.

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