РФ націлилася на сім областей і готує 'ударний кулак' – генерал ЗСУ

Кремлю необхідно накопичити відповідні ресурси і резерви, пояснив Ігор Романенко.

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ЗСУ відбивають атаки РФ / Колаж: Главред, фото: 21 ОМБр

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Росія формує ударне угруповання чисельністю близько 50 тисяч осіб

Путін продовжує прагнути до захоплення чотирьох українських регіонів

Наразі говорити про початок масштабного літнього наступу Росії передчасно, заявив військовий експерт і генерал-лейтенант у відставці, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ (2006-2010 рр.) Ігор Романенко.

Для цього Кремлю необхідно накопичити відповідні ресурси і резерви, заявив він у коментарі для ТСН.ua.

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За його оцінкою, можливий наступ російських військ може початися наприкінці червня або в липні.

"Зараз Росія формує ударне угруповання чисельністю близько 50 тисяч осіб на харківському напрямку", - каже Романенко.

За його словами, якщо зважати на заяви Путіна про створення так званої "буферної зони", то в цю зону можуть входити не тільки Сумська, а й Харківська, а також Дніпропетровська області. Усе залежатиме від того, скільки сил вдасться зосередити противнику.

Також він зазначив, що Путін продовжує прагнути до захоплення чотирьох українських регіонів. Луганську область Росія вже майже повністю окупувала, а на черзі - Донецька, Херсонська та Запорізька.

Імовірність нового наступу РФ - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.

Глава Кремля Володимир Путін може планувати окупацію міста Суми та Сумської області, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Раніше Путін оголосив про плани зі створення "буферної зони" поблизу Курської, Брянської та Бєлгородської областей.

РФ накопичує війська біля Харківської області, готуючись до наступу, повідомили в Sky News. На думку аналітика Майкла Кларка, Кремль може готуватися до військової операції поблизу прикордонних Харкова і Сум.

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Хто такий Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

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