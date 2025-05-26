Десятки тисяч "елітних" штурмовиків РФ готують атаку на місто-мільйонник – ЗМІ

Противник намагається стягнути сили ближче до лінії фронту і, ймовірно, готується до нових штурмів.

https://glavred.net/ukraine/desyatki-tysyach-elitnyh-shturmovikov-rf-gotovyat-ataku-na-gorod-millionnik-smi-10667903.html Посилання скопійоване

Армія РФ може готувати новий штурм / колаж: Главред, фото: міноборони РФ

Головне:

Противник намагається стягнути сили ближче до лінії фронту

РФ зосередила близько 50 000 військовослужбовців у Курській області

Згідно з низкою західних джерел, Росія перекинула близько 50 тисяч військовослужбовців із Курської області в Харківську область України.

На Заході його нерідко називають "українською фортецею", і існує думка, що Москва може готувати масштабний наступ з метою оволодіти цим стратегічно важливим містом, йдеться в матеріалі The Military Watch.

відео дня

Останніми тижнями російські війська просунулися поблизу Харкова, зокрема захопили село Кам'янка наприкінці квітня, що вважається одним із тактичних успіхів.

Начальник штабу 13-ї оперативної бригади Збройних сил України Андрій Помагайбус, коментуючи переміщення російських військ, зазначив, що противник намагається стягнути сили ближче до лінії фронту і, ймовірно, готується до нових штурмів. За його словами, дії російської сторони вказують на підготовку до активних наступальних операцій.

Крім того, поява в регіоні російських Повітряно-десантних військ - елітних підрозділів, які раніше брали участь у відбитті української атаки на Курську область, може свідчити про плани початку масштабного наступу на Харків.

Російські війська зосередили близько 50 000 військовослужбовців у Курській області, включно з підрозділами Північної Кореї, з метою підготовки до можливого наступу на Харків. Цей крок розглядається як спроба посилити тиск на Харків, який вважається важливим стратегічним об'єктом для України.

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Росія формує Північне угруповання військ, що включає елементи Ленінградського військового округу, для операцій у напрямку Білгород-Харків. У рамках цього угруповання перекинуто сили 30-го мотострілецького полку і 128-ї окремої мотострілецької бригади.

Українські військові зазначають, що російські війська посилюють підготовку до активних штурмових дій у районі Харкова. Також повідомляється про присутність елітних підрозділів Повітряно-десантних військ Росії, що вказує на можливе планування наступу на Харків.

Водночас, незважаючи на значні зусилля, російські аналітики вважають неможливим захоплення самого Харкова. Очікується, що російські війська прагнутимуть поступового розширення зони контролю та посилення тиску на українські позиції в регіоні.

Імовірність нового наступу РФ - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський раніше говорив, що війська РФ ведуть наступ по всьому фронту. Росіяни намагаються відновити сили, перегрупуватися, і не збираються зупинятися.

Глава Кремля Володимир Путін може планувати окупацію міста Суми та Сумської області, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни. Раніше Путін оголосив про плани зі створення "буферної зони" поблизу Курської, Брянської та Бєлгородської областей.

РФ накопичує війська біля Харківської області, готуючись до наступу, повідомили в Sky News. На думку аналітика Майкла Кларка, Кремль може готуватися до військової операції поблизу прикордонних Харкова і Сум.

Інші новини:

Загроза нового наступу на Харків Російські окупанти стягують живу силу і техніку, щоб піти в наступ на Харків. Про це повідомляє The Economist. Як стверджує видання, 50 тисяч російських окупантів збираються за 40 кілометрів від українського кордону. За одним зі сценаріїв, ворог може спробувати ізолювати Харків, перерізавши головну дорогу, що веде до Києва. Другий варіант - переміститися на 10 км ближче, що дасть змогу окупантам бити по місту з артилерії. РФ хоче створити в Харківській області буферну зону, захищаючи Бєлгород від українських атак.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред