УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Загроза нападу з Білорусі: експерт розповів про можливий підступний план Путіна

28 вересня 2022, 23:10

Цілком можливо, що Російська Федерація, розраховуючи призвати до кінця року 500 тисяч мобілізованих, хоче розгорнути угруповання військ у Білорусі.

Жданов Білорусь
Загроза нападу з боку Білорусі: оцінка військового експерта / Колаж Міноборони Білорусі, Главред

Країна-агресор може розпочати перекидання мобілізованих до Білорусі й там спробувати сформувати наступальне угруповання для повторного заходу в Україну, повідомив у YouTube військовий експерт Олег Жданов.

"Цілком можливо, що Російська Федерація, розраховуючи призвати до кінця року 500 тисяч мобілізованих, хоче розгорнути угруповання військ в Білорусі. Єдине питання - чим вони його будуть озброювати, тому що в Білорусі навряд чи вистачить на таке угруповання навіть техніки тривалого зберігання. А техніку з військових частин Лукашенко не віддасть за жодних обставин, це його безпека", – заявив він.

"Так що, я не виключаю, що Росія може розпочати перекидання мобілізованих до Білорусі й там спробувати сформувати наступальне угруповання для повторного заходу в Україну. Наскільки це буде успішно і наскільки це вийде у Російської Федерації - подивимося. Але поки ситуація така, що білоруські залізничники готують інфраструктуру під прийом великої кількості вантажних ешелонів", – додав експерт.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, під час якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі й про готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю. Зеленський зазначив, що світ має тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних погроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що наразі момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

Читайте також:

війна в Україні Олег Жданов військова агресія РФ
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

23:35

5 жіночих імен, які все життя притягують одні проблеми і біди

23:10

Загроза нападу з Білорусі: експерт розповів про можливий підступний план ПутінаВідео

22:35

Чи ризикне Путін застосувати ядерну зброю проти України: відповідь РНБОВідео

22:32

Чарльз III жорстко покарав Меган Маркл і принца Гаррі після смерті ЄлизаветиВідео

22:20

Україна жорстко відповість Білорусі в разі нових атак з її території - ДаніловВідео

Реклама
22:03

На Харківщині ліквідували окупанта із загону "Боба Марлі", який знищував МаріупольВідео

22:02

"Сховатися і виїхати": відомий російський футболіст в жаху від отриманої повістки в арміюВідео

21:14

Люті дощі зіпсують бабине літо в Україні: синоптики розповіли про погодний АрмагеддонВідео

21:13

Рейтинг Путіна почав стрімко падати після старту мобілізації - соцопитуванняВідео

20:51

Як зробити, щоб одяг пахнув після прання: 4 ефективні способи, як позбутися неприємного запаху речей

20:39

Мер Мелітополя озвучив реальну явку на псевдореферендуміВідео

20:38

Плюс 18 HIMARS для ЗСУ: США виділяють Україні військову допомогу на $1,1 млрдВідео

20:33

Армія України звільнятиме Крим, але Кримський міст навряд чи вдасться знищити – АрестовичВідео

20:30

Скільки Україна втратила через війну: названо колосальну сумуВідео

20:10

Прикмети на 30 вересня: які 5 речей потрібно зробити, щоб залучити удачуВідео

19:57

Бунт проти мобілізації: в РФ жінки накинулися на чиновника зі сміливими заявами

19:39

Бійці ЗСУ влучними ударами знищили два російські штурмовики Су-25 на ДонеччиніВідео

19:29

Нумерологія чисел: які події принесе число 2023 року

19:20

Залишається тільки підірвати ядерну бомбу на території РосіїПогляд

19:18

Гребуть інвалідів та онкохворих: у Генштабі розповіли про "успіхи" мобілізації в РФ

Реклама
19:04

Обидва газопроводи Північного потоку зруйновані назавжди – ЗМІВідео

19:03

Гороскоп на завтра 29 вересня 2022: Близнюкам - витрати, Стрільцям - нова робота, Водоліям - небезпекаВідео

18:55

Шольц пообіцяв Зеленському: Німеччина не визнає фейкові "референдуми" та допоможе Україні зброєюВідео

18:49

Буде неймовірно хрусткою і шалено смачною: коли потрібно квасити капусту - календар на 2022 рікВідео

18:05

Дружина Влада Ями розповіла, чому він не повертається в Україну: "Вважаю це некоректним"

17:55

Як правильно сортувати сміття та що заборонено викидати: поради господиням

17:53

ЗСУ можуть звільнити Луганщину, як Харківщину: Соловйов в істериці через наступ на ЛиманВідео

17:45

Влаштують терор: астролог розповіла, як "референдуми" трагічно вплинуть на УкраїнуВідео

17:31

"Під’їхав близько до колони": воїн ЗСУ одним залпом з "Граду" знищив 54 одиниці техніки РФВідео

17:11

Притягнуть гроші магнітом: 3 знаки зодіаку зможуть розбагатіти в жовтні 2022

17:07

Вона скаже дякую: що потрібно пити на ніч, щоб очистити печінку - топ-4 напої

17:01

Катя Осадча показала рідкісні фото зі старшим сином від першого шлюбу

17:00

Опинився на фронті через 4 дні після повістки: ЗСУ взяли в полон нещодавно мобілізованого бурятаВідео

16:48

"Присяга" під гімн РФ і перед великим портретом Путіна: у Мелітополі окупанти принизили пенсіонерів

16:34

Хоче вдарити по Києву і Волині: боєць ЗСУ заявив, що Путін готується перекинути війська до БілорусіВідео

16:31

"У прекрасному здоров'ї": сяюча Кабаєва вийшла в світ

16:11

Прали одяг у річці та сиділи без їжі: росіяни скаржаться на "випробування" під час втечі з РФВідео

16:11

У прямий ефір телемарафону Єдині новини увірвалася жінка в одних трусахВідео

16:06

Танкович прокоментував дії колег з "Дизель шоу", які виступають в Росії

15:52

Недосвідчені господині використовують не весь потенціал духовки: що можна в ній робити крім випічки

Реклама
15:50

Держдума РФ 3 жовтня збереться на позачергове засідання щодо анексії захоплених територій УкраїниВідео

15:40

Ексклюзив: зірка соцмереж кіт Степан розповів про повернення в Україну і поповнення у котячій родиніВідео

15:37

"І з пластинами в голові підуть": "напівсліпий" інструктор в РФ заявив мобілізованим, що воюватимуть всіВідео

15:16

Війна закінчиться через 3,5 місяці після падіння Луганська чи Донецька - ПодолякВідео

15:12

Нові правила Голосу країни-12 на ТЕТ: яких змін зазнає проєкт в умовах війниВідео

14:51

У Путіна вибухнули погрозою окупувати весь Донбас після "референдумів"Відео

14:42

"Китай стане миротворцем": Небоженко розповів, кому вигідне завершення війни в Україні

14:22

Воїни ЗСУ звільнили селище за 9 км від ЛимануВідео

14:21

"Я хочу жити. Мене вбивають": окупанти розстріляли чоловіка української співачки

14:13

У Німеччині загинув 5-річний хлопчик з України: його придавило шафою

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиЖіночі стрижки
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти