Загроза нападу з Білорусі: експерт розповів про можливий підступний план Путіна

Загроза нападу з боку Білорусі: оцінка військового експерта / Колаж Міноборони Білорусі, Главред

Країна-агресор може розпочати перекидання мобілізованих до Білорусі й там спробувати сформувати наступальне угруповання для повторного заходу в Україну, повідомив у YouTube військовий експерт Олег Жданов.

"Цілком можливо, що Російська Федерація, розраховуючи призвати до кінця року 500 тисяч мобілізованих, хоче розгорнути угруповання військ в Білорусі. Єдине питання - чим вони його будуть озброювати, тому що в Білорусі навряд чи вистачить на таке угруповання навіть техніки тривалого зберігання. А техніку з військових частин Лукашенко не віддасть за жодних обставин, це його безпека", – заявив він.

"Так що, я не виключаю, що Росія може розпочати перекидання мобілізованих до Білорусі й там спробувати сформувати наступальне угруповання для повторного заходу в Україну. Наскільки це буде успішно і наскільки це вийде у Російської Федерації - подивимося. Але поки ситуація така, що білоруські залізничники готують інфраструктуру під прийом великої кількості вантажних ешелонів", – додав експерт.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, під час якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі й про готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до погроз ядерною зброєю. Зеленський зазначив, що світ має тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних погроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прессекретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що наразі момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерну зброю, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

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