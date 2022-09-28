Хоче вдарити по Києву і Волині: боєць ЗСУ заявив, що Путін готується перекинути війська до Білорусі

Експерт заявив, що Путін готується перекинути війська до Білорусі, щоб вдарити по Києву і Волині/ Reuters, УНИАН

Російський диктатор Володимир Путін готується перекинути у Білорусь багато техніки і військових. Він планує вдарити по двох напрямках в Україні – по Києву і Волині.

Підготовка до перекидання військ розпочалася після зустрічі Путіна і Лукашенка. Про це розповів журналіст, політичний експерт, доброволець ЗСУ Кирило Сазонов у відеозверненні, яке він оприлюднив у мережі.

Він зазначає, що після зустрічі двох диктаторів у Білорусі розпочалася серйозна модернізація залізниці та усієї інфраструктури.

"Це підйомні розвантажувальні платформи, це маневрові локомотиви, це під’їздні шляхи – логістика до залізничних вузлів і реконструкція "Зябровки" – ще одного аеропорту", – розповів журналіст.

Усі підряди ведуть росіяни, а не білоруси, і розраховано, що у листопаді реконструкція повинна завершитися.

За словами Сазонова, це може вказувати на те, що у Білорусі готуються прийняти велику кількість військових і техніки.

"Це говорить про те, що "Пітун" збирається перекинути до Білорусі велику кількість живої сили і вдарити по двох напрямках логістики. Це Волинь – щоб обрізати постачання західного озброєння, і Київ – це його ідеа-фікс, тому що тільки так можна змусити Україну вступати у перемовини", – зазначив боєць ЗСУ.

Раніше український генерал Ігор Романенко оцінив ризик повторного наступу на Київ. Він зазначив, що сценарій, згідно з яким Росія, посилена білоруськими військами, знову наступатиме на Київ, розглядати не варто. Генерал пояснив, що поки у Росії немає сил для повторного походу на Київ.

Нагадаємо, видання Bloomberg із посиланням на свої джерела написало, що у Кремлі все ще сподіваються перехопити ініціативу у війні проти України і після проведеної часткової мобілізації знову рушити армією на Харків і Одесу.

Читайте також: