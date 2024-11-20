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Загроза масованої атаки: запасів РФ вистачить на кілька хвиль ударів - Згурець

Марія Николишин
20 листопада 2024, 13:29
1567
Ворог може готувати нову масовану атаку крилатими ракетами.
Загроза масованої атаки: запасів РФ вистачить на кілька хвиль ударів - Згурець
Загроза масованої атаки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео

Головне із заяви:

  • У РФ є запас ракет для кількох атак по Україні
  • Американська сторона оцінює ризики повторних атак як досить високі
  • Українські військові активно готуються до ймовірної атаки

Зараз країна-агресор Росія намагається реалізувати стратегії для повторних атак України. Про це повідомив директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в ефірі "Еспресо".

За його словами, масована атака крилатими ракетами, яка була здійснена РФ кілька днів тому, використовуючи майже весь арсенал ударного озброєння, стала найбільшою атакою після тривалого накопичення ударних засобів, зокрема, крилатих ракет.

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"Наша ППО ефективно впоралася з цією загрозою, проте у ворога зберігається достатній запас для ще кількох хвиль ударного потенціалу", - наголосив Згурець.

Він також зауважив, що наразі ворог намагається реалізувати стратегії для повторних атак.

Згурець вважає, що американська сторона, спираючись на свої розвідувальні дані, якими також ділиться з українською стороною, оцінює ризики повторних атак як досить високі. І це впливає на повідомлення американського посольства.

"Певен, що ці загрози й попередження не є новиною для наших систем ППО. Думаю, що наші військові зараз активно готуються до ймовірної атаки, яку може реалізувати противник", - підсумував директор Defense Express.

Загроза масованої атаки: запасів РФ вистачить на кілька хвиль ударів - Згурець
Ракети РФ / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - що відомо

Як вже повідомляв Главред, в Посольстві США в Києві повідомили, що у середу, 20 листопада, країна-агресор РФ може здійснити серйозну повітряну атаку на Україну.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що росіяни робили запаси ракет на серію обстрілів України впродовж місяців. Для обстрілів у РФ готова авіація та запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також можуть бути задіяні кораблі.

Крім того, уже чотири посольства в Києві закрито через загрозу ракетного удару. Йдеться про посольства США, Італії, Іспанії, Греції.

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Хто такий Сергій Згурець

Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

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