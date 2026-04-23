Загроза масованого удару з боку РФ: названо ймовірні терміни атаки

Руслан Марцинків закликав мешканців реагувати на сигнали повітряної тривоги через ймовірність нових атак з боку РФ.

Росія може завдати нового удару по Україні

Армія країни-агресора РФ може готувати новий масований повітряний удар по Україні.

Про це попередив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцинків у своєму дописі в соцмережі Facebook.

При цьому він закликав мешканців реагувати на сигнали повітряної тривоги через ймовірність нових атак РФ.

Він також не виключив, що масований російський удар може статися вже найближчими днями.

"Реагуємо на тривоги. Є інформація, що найближчими днями можуть бути масовані атаки. Ворог до цього готується", — написав Марцинків.

Нова атака РФ: що відомо

Росія продовжує атакувати Україну ударними безпілотниками, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема, повідомляється про рух ворожих безпілотників курсом на Харків. Також є інформація про запуск дронів на півночі Чернігівської області. Крім того, БПЛА РФ летять з Черкаської області курсом на Кіровоградську область. Разом з тим відомо про БПЛА також у напрямку Запоріжжя.

Як повідомлялося, у Дніпрі внаслідок атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджено будівлі, а також тролейбуси та інший автотранспорт.

Раніше повідомлялося про те, що понад 440 ворожих цілей атакували Україну. Скрізь, де дозволяє ситуація з безпекою, тривають рятувальні та ремонтні роботи.

Нагадаємо, Главред писав, що в результаті удару РФ на Рівненщині пошкодження отримали житлові будинки та критична інфраструктура. Також є влучання в багатоквартирний житловий будинок.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

