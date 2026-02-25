Довгий термін з конфіскацією: пропагандистку Чичеріну засудили

Юлія Чичеріна систематично порушує Кримінальний кодекс України.

Юлія Чичеріна зараз - пропагандистці дали термін за антиукраїнську діяльність / колаж: Главред, фото: t.me/julia_chicherina

У чому звинувачують Юлію Чичеріну

Який вирок пропагандистці виніс Київський суд

Російська співачка Юлія Чичеріна вже 12 років підтримує російську агресію проти України. Вона їздить з виступами на фронт, всіляко агітує в соціальних мережах до знищення нашої країни, займається волонтерством на користь армії країни-окупанта.

Чичеріна перебуває під санкціями Євросоюзу, а тепер ще й офіційна злочинниця з тюремним терміном. 24 лютого 2026 року Шевченківський районний суд Києва виніс пропагандистці обвинувальний вирок у порушенні ч. 1, 3 ст. 110, ч. 1, 2 ст. 332-2, ч. 1 ст. 338, 436, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального Кодексу України.

Артистці інкримінують:

дії та заклик до порушення цілісності державних кордонів України, що призвело до тяжких наслідків і загибелі людей

публічну наругу над державним прапором України

незаконне перетинання кордону України з метою вчинення протиправних дій

публічне виправдання військової агресії РФ тощо.

Суд врахував тяжкість кримінальних правопорушень Юлії Чичеріної і заочно засудив її до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна (термін буде рахуватися з моменту фактичного затримання злочинниці).

Юлія Чичеріна зараз - пропагандистці дали термін за антиукраїнську діяльність / фото: facebook.com/court.shev.kiev

Про персону: Юлія Чичеріна Юлія Чичерина - російська співачка, пропагандистка. У 2014 році підтримала російську анексію Криму. У 2015 році Чичеріна була оголошена в розшук Службою безпеки України. З 6 жовтня 2022 року за підтримку вторгнення Росії в Україну перебуває під санкціями всіх країн Європейського союзу, повідомляє Вікіпедія.

