Довгий термін з конфіскацією: пропагандистку Чичеріну засудили

Читайте більше:
- У чому звинувачують Юлію Чичеріну
- Який вирок пропагандистці виніс Київський суд
Російська співачка Юлія Чичеріна вже 12 років підтримує російську агресію проти України. Вона їздить з виступами на фронт, всіляко агітує в соціальних мережах до знищення нашої країни, займається волонтерством на користь армії країни-окупанта.
Чичеріна перебуває під санкціями Євросоюзу, а тепер ще й офіційна злочинниця з тюремним терміном. 24 лютого 2026 року Шевченківський районний суд Києва виніс пропагандистці обвинувальний вирок у порушенні ч. 1, 3 ст. 110, ч. 1, 2 ст. 332-2, ч. 1 ст. 338, 436, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального Кодексу України.
Артистці інкримінують:
- дії та заклик до порушення цілісності державних кордонів України, що призвело до тяжких наслідків і загибелі людей
- публічну наругу над державним прапором України
- незаконне перетинання кордону України з метою вчинення протиправних дій
- публічне виправдання військової агресії РФ тощо.
Суд врахував тяжкість кримінальних правопорушень Юлії Чичеріної і заочно засудив її до 12 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна (термін буде рахуватися з моменту фактичного затримання злочинниці).
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні зіркові новини:
Раніше Главред розповідав, що путініста SHAMAN скасовують в РФ через скандальний ролик. Головний співак-пропагандист країни-окупанта зганьбився провокативним відео.
Також співачка-путіністка Любов Успенська молиться за свою дочку через її втечу з дому. Тетяна Плаксіна після сварки втекла від артистки і пустилася берега.
Читайте також:
- Російська зірка серіалу "Пес" відвернувся від рідних і України: "Жертва пропаганди"
- Наташа Корольова помстилася чоловікові за публічне приниження: "Злий був"
- Путіністка Симоньян набрала вагу: як вона виглядає
Про персону: Юлія Чичеріна
Юлія Чичерина - російська співачка, пропагандистка. У 2014 році підтримала російську анексію Криму. У 2015 році Чичеріна була оголошена в розшук Службою безпеки України. З 6 жовтня 2022 року за підтримку вторгнення Росії в Україну перебуває під санкціями всіх країн Європейського союзу, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред