У РФ готуються до приїзду Алли Пугачової

У терористичній Росії сподіваються, що туди приїде Алла Пугачова.

Алла Пугачова може приїхати до РФ/ колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова

Коротко:

Хто знає про приїзд Пугачової

З якою метою вона може приїхати

У терористичній Росії готуються до приїзду популярної російської співачки, яка не підтримала вторгнення РФ в Україну, Алли Пугачової.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

За словами продюсера Сергія Дворцова, Пугачова планує приїхати до Москви навесні.

Алла Пугачова / Скрін з відео: www.youtube.com

За словами продюсера, в шоу-бізнесі дійсно ведуться розмови про швидкий візит Пугачової. Він зазначив, що артистка може повернутися заради свого свята, коли дозволяє весна.

"Я можу підтвердити слова Олексія Огурцова про те, що Алла Борисівна цього року повернеться до Росії. Вже цієї весни вона збирається приїхати до Москви, наскільки я чув не так давно від своїх колег. У неї все-таки є свій проект, принцип, дозволяти весну. Під цією егідою вона і хоче приїхати до Москви", — поділився Дворцов.

Про особу: Алла Пугачова Алла Пугачова — радянська і російська естрадна співачка, автор пісень, режисер-постановник, музичний продюсер, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року в своєму інстаграмі Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ з проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін вже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

