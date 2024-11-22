Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Загроза для України: у ГУР розкрили деталі випробувань нової "балістики" РФ

Олексій Тесля
22 листопада 2024, 21:34
297
"Орешник" - це ракетний комплекс "Ярс", який перебуває на бойовому чергуванні в РФ.
Скібіцький
Вадим Скібіцький прокоментував випробування нової ракети РФ / Колаж: Главред, Фото Facebook/GeneralStaff.ua, mil.ru

Основне:

  • РФ провела три випробування ракета ліщина
  • Дальність ударів - 5 тисяч кілометрів

Країна-агресор РФ провела щонайменше три випробування нової ракетної системи "Орешник", повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу "Ми-Україна", українська розвідка відстежувала всі попередні випробування, які відбувалися в Росії.

відео дня

"Мінімум три випробування було цієї ракети ("Орешник", - ред.), які проводили на полігонах", - зазначив представник ГУР.

Загроза для України: у ГУР розкрили деталі випробувань нової 'балістики' РФ
/ Инфографика: Главред

Він попередив, що це свідчить про появу нової загрози для України, адже агресор може серійного виробляти новий ракетний комплекс.

Представник військової розвідки зауважив, що ракета, якою Росія завдала ударів по Дніпру 21 листопада, справді має всі ознаки ракетного комплексу середньої дії.

Експерти з уламків встановили, що основа ракети "Орешник" - це ракетний комплекс "Ярс", що перебуває на бойовому чергуванні в Росії та виготовляється понад 10 років.

"Прототипом для неї був "Тополь". Є певні особливості, вдосконалення системи наведення. І те, що ми бачимо, що на ракеті встановлена система телеметрії, це якраз вказує, що це був реальний дослідно-бойовий пуск у рамках програми "Орешник", - пояснив Скібіцький.

Заступник глави ГУР додав, що цей тип ракети даватиме змогу країні-агресору здійснювати удари на відстань щонайменше 5 тисяч кілометрів.

Раніше повідомлялося про те, що країна-агресор Росія завдала удару по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою, ймовірно, з ракетного комплексу "Кедр". Підлітний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до потрапляння в місті Дніпро становив 15 хвилин, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляв Главред, 21 листопада РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковано місто Дніпро - там було пошкоджено підприємства та критичну інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою. За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. Також він зазначив, що Путін використовує Україну як полігон.

Читайте також:

Хто такий Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

ГУР Вадим Скібіцький ракетний удар
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Країна під атакою потужної магнітної бурі: коли "влупить" ще одна

Країна під атакою потужної магнітної бурі: коли "влупить" ще одна

23:13Синоптик
Трамп легко може "поставити Путіна на коліна": експерт назвав спосіб

Трамп легко може "поставити Путіна на коліна": експерт назвав спосіб

23:11Україна
РФ готувала наступ на Харків та Суми: ЗМІ розкрили, як ЗСУ зірвали план ворога

РФ готувала наступ на Харків та Суми: ЗМІ розкрили, як ЗСУ зірвали план ворога

22:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на завтра 23 листопада: Овнам - день насолоди, Скорпіонам - фінансовий успіх

Гороскоп на завтра 23 листопада: Овнам - день насолоди, Скорпіонам - фінансовий успіх

Вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг: де в Україні сильно похолодає

Вдарить мороз -12 і буде мокрий сніг: де в Україні сильно похолодає

"Я змогла вийти з цього": Альона Мозгова публічно повідомила про зміни в житті

"Я змогла вийти з цього": Альона Мозгова публічно повідомила про зміни в житті

Втратите життєву силу: що в жодному разі не можна брати в руки 22 листопада

Втратите життєву силу: що в жодному разі не можна брати в руки 22 листопада

На 3 знаки зодіаку чекає грандіозне фінансове поповнення: гороскоп на грудень 2024 року

На 3 знаки зодіаку чекає грандіозне фінансове поповнення: гороскоп на грудень 2024 року

Останні новини

23:45

Путіну можуть "допомогти": Загородній сказав, чи завершиться війна після смерті лідера РФ

23:13

Країна під атакою потужної магнітної бурі: коли "влупить" ще одна

23:11

Трамп легко може "поставити Путіна на коліна": експерт назвав спосіб

22:56

"Король Чарльз програє битву з раком": інсайдери зробили нову заяву

22:43

РФ готувала наступ на Харків та Суми: ЗМІ розкрили, як ЗСУ зірвали план ворога

Трамп готує неприємності РФ, Китаю та Ірану, а для України може запустити ленд-ліз - ЗагороднійТрамп готує неприємності РФ, Китаю та Ірану, а для України може запустити ленд-ліз - Загородній
22:25

Долар зростає як на дріжджах: яким буде курс валют з 25 листопада

22:07

Кабмін схвалив План реалізації Стратегії морської безпеки: Умєров назвав завдання

21:34

Загроза для України: у ГУР розкрили деталі випробувань нової "балістики" РФ

21:20

"Це стосується всіх": Зеленський різко відреагував на "вихідний" Верховної Ради

Реклама
21:18

"Ми - іграшки в сміттєвому пакеті": діти зрадника Джигана страждають від самотності

21:14

РФ може здійснити ядерний удар, її нічого не стримує - Катков

20:50

Чи припинить Трамп допомогу Україні: експерт розкрив, що зміниться на фронтіЕксклюзив

20:49

"Для чого все це": солістка А-студіо жорстко видала свою позицію і вилаяла колег за мовчання

20:37

Військових із КНДР перекинули в Україну: у ЗСУ назвали напрямок

20:35

Збиває водіїв з пантелику: що означає дорожній знак "Зелена хвиля"Відео

20:20

Зеленський уже шукає чим збивати "Орешник" Путіна: президент розкрив подробиці

19:47

Чому не варто користуватися сушаркою для рук: відповідь здивує багатьохВідео

19:34

Росіян заманили в пастку: у Малі розгромили колону бойовиків із ПВК ВагнераФото

19:25

Потужна негода насувається на Україну: у яких регіонах оголосили штормове попередження

19:22

РФ продовжить випробування "Орешника": Путін похвалився своєю "вундерваффе"

Реклама
19:10

Пітерський гопник вирішив налякати світ своїм "Орешником"Погляд

19:08

Торкнеться не тільки "соціалки": експерт розповів, що буде з Україною без грошей СШАВідео

18:51

Розстріляли беззбройних: війська РФ жорстоко вбили п'ятьох бійців ЗСУ - Лубінець

18:47

10 цікавих ідей подарунків на Новий рік 2025: підійдуть для батьків та друзів

18:44

ЗСУ змушені відступати: у Генштабі розкрили деталі операції на Курщині – ЗМІ

18:02

Україна могла завдати удару у відповідь по ракетному полігону "Капустин Яр" - ЗМІ

17:55

"Каральний удар по РФ": Захід може повернути Україні ядерну зброю – ЗМІ

17:47

Безпеці США кидають виклик: Пентагон змінює ядерну стратегію слідом за РФ

17:40

РФ та Україна можуть припинити вогонь: експерт розкрив важливий прогнозЕксклюзив

17:39

Що означають кольорові крапки та лінії на шинах: водіям назвали важливий нюанс

17:27

"Я більше нікого не зустріну": Віра Брежнєва вперше розповіла про розлучення з Меладзе

17:20

Графік вимкнення світла на 23 листопада: обмежень буде значно менше

17:14

Удар ракетою "Кедр": у Генштабі заговорили про передачу ЗСУ комплексу THAAD – ЗМІВідео

16:50

Більшість не здогадується: чому люди кажуть "алло", коли підіймають слухавку

16:32

З 1,9 до 15 млн грн: Кабмін пропонує збільшити виплату сім'ям загиблих захисників

16:10

Сувора зима і морози: кліматолог дала прогноз на зиму 2025 в Україні

16:01

На 3 знаки зодіаку чекає грандіозне фінансове поповнення: гороскоп на грудень 2024 року

15:59

Захистите себе і сім'ю: які продукти потрібно освятити в церкві 23 листопада

15:50

Цікавий рецепт голубців без м’яса на Різдво: сподобається всім ріднимВідео

15:48

Удар "Кедром" по Дніпру: у ГУР назвали кількість ядерних ракет-носіїв у РФ

Реклама
15:33

Китайський гороскоп на завтра 23 листопада: Бикам - роздратування, Кроликам - потік любові

15:15

Офіціантка: у Росії публічно принизили Алсу

15:12

Чому італійці не люблять пасту з кетчупом: шеф-кухар здивував відповіддю

14:59

Ракетний комплекс Кедр: що відомо про експериментальну зброю РФ

14:54

"Ми не втомлюємося одне від одного": Артемій Єгоров поділився секретом ідеального шлюбу

14:53

"Світить" штраф: кому заборонено їздити в Польщі на авто з українськими номерами

14:38

Коли в Україні припиняться опади: синоптикиня назвала точну дату

14:27

Рютте зустрінеться із Трампом для мирних переговорів щодо України: у WP дали прогноз

14:25

"Я змогла вийти з цього": Альона Мозгова публічно повідомила про зміни в житті

14:00

"Не ховати голову в пісок": чи очікувати клієнтам ЕКО МАРКЕТ підвищення цін на продукти новини компанії

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з Авраменком
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження дочкиЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти