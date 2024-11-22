Загроза для України: у ГУР розкрили деталі випробувань нової 'балістики' РФ

"Орешник" - це ракетний комплекс "Ярс", який перебуває на бойовому чергуванні в РФ.

https://glavred.net/ukraine/ugroza-dlya-ukrainy-v-gur-raskryli-detali-ispytaniy-novoy-ballistiki-rf-10616708.html Посилання скопійоване

Вадим Скібіцький прокоментував випробування нової ракети РФ / Колаж: Главред, Фото Facebook/GeneralStaff.ua, mil.ru

Основне:

РФ провела три випробування ракета ліщина

Дальність ударів - 5 тисяч кілометрів

Країна-агресор РФ провела щонайменше три випробування нової ракетної системи "Орешник", повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

Як підкреслив він в ефірі телеканалу "Ми-Україна", українська розвідка відстежувала всі попередні випробування, які відбувалися в Росії.

відео дня

"Мінімум три випробування було цієї ракети ("Орешник", - ред.), які проводили на полігонах", - зазначив представник ГУР.

/ Инфографика: Главред

Він попередив, що це свідчить про появу нової загрози для України, адже агресор може серійного виробляти новий ракетний комплекс.

Представник військової розвідки зауважив, що ракета, якою Росія завдала ударів по Дніпру 21 листопада, справді має всі ознаки ракетного комплексу середньої дії.

Експерти з уламків встановили, що основа ракети "Орешник" - це ракетний комплекс "Ярс", що перебуває на бойовому чергуванні в Росії та виготовляється понад 10 років.

"Прототипом для неї був "Тополь". Є певні особливості, вдосконалення системи наведення. І те, що ми бачимо, що на ракеті встановлена система телеметрії, це якраз вказує, що це був реальний дослідно-бойовий пуск у рамках програми "Орешник", - пояснив Скібіцький.

Заступник глави ГУР додав, що цей тип ракети даватиме змогу країні-агресору здійснювати удари на відстань щонайменше 5 тисяч кілометрів.

Раніше повідомлялося про те, що країна-агресор Росія завдала удару по Дніпру 21 листопада балістичною ракетою, ймовірно, з ракетного комплексу "Кедр". Підлітний час цієї російської ракети з моменту запуску в Астраханській області до потрапляння в місті Дніпро становив 15 хвилин, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Як повідомляв Главред, 21 листопада РФ запустила міжконтитентальну балістичну ракету. Російські загарбники вранці запустили низку ракет по Україні. Було атаковано місто Дніпро - там було пошкоджено підприємства та критичну інфраструктуру.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою. За його словами, ворог боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. Також він зазначив, що Путін використовує Україну як полігон.

Читайте також:

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред