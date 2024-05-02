Загроза для двох областей: у ГУР відповіли на запитання про терміни наступу РФ

Українське суспільство має бути готове до продовження опору, наголосив Андрій Юсов.

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Андрій Юсов прокоментував імовірний напрямок наступу РФ / Міноборони РФ, УНІАН

На окремих ділянках фронту наступ ворога триває, це не новина, водночас у найближчий період відповідні наступальні дії ворога на окремих напрямках мають потенціал на продовження, заявив речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Відповідаючи на запитання Фокуса про загрозу для Дніпропетровської та Харківської областей наприкінці весни або на початку літа, він підкреслив, що "на окремих ділянках ми можемо говорити, що ворог готує певні плани".

"Сьогодні говорити про те, що буде на початку літа рано, давайте ми пройдемо травень, він теж буде непростий", - зазначив представник ГУР.

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Водночас речник військової розвідки також прокоментував питання про те, коли варто очікувати складних часів на фронті.

"У нас від початку повномасштабного вторгнення легких часів не було. Українське суспільство має бути готове до продовження опору, підтримки української армії та протидії РФ", - додав Юсов.

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Раніше повідомлялося, що РФ збирає ударний "кулак": перетворює місто-мільйонник на "сіру зону". Окупанти РФ мають намір перетворити Харків на "сіру зону", непридатну для проживання цивільного населення, пише британське видання The Economist.

Як повідомлялося раніше, РФ "жорстко" закидає Харків бомбами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні системи протиповітряної оборони Patriot наразі мають перебувати саме в Україні, щоб згодом не довелося їх застосовувати по всьому східному флангу НАТО.

Нагадаємо, раніше Зеленський терміново порадився з головами СБУ та ГУР. Президент обговорив ситуацію навколо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

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