Загроза для двох міст-мільйонників: як РФ відповість за удар по Кримському мосту

У відповідь на удар ракетами ATACMS по Кримському мосту, РФ може атакувати стратегічні мости в Україні, які забезпечують економіку країни, вказує експерт.

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РФ дасть зеркальну відповідь за удар по Кримському мосту - що відомо / Колаж Главред, фото: СтратКом ЗСУ, Сергій Братчук/Telegram

Про що сказав Снєгирьов:

РФ може відповісти на удар по Кримському мосту дзеркальними ударами по мостах через Дніпро

Можуть існувати негласні домовленості між Україною та РФ щодо відмови атакувати Кримський міст

Американські ракети ATACMS, ймовірно, не будуть використані для ударів по Кримському мосту через можливі політичні домовленості. Про це в інтерв'ю Главреду заявив військовий аналітик і співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, ураження Кримського мосту може призвести до дзеркальної реакції з боку Росії, зокрема до ударів по мостах через Дніпро в Києві та місті Дніпро.

"Тобто удари можуть бути завдані по стратегічних мостах, які забезпечують комунікацію Сил оборони України і роботу української економіки" - вказує він.

Експерт також припустив, що можуть існувати негласні домовленості між Україною та Росією. Подібні припущення виникають на тлі повідомлень про домовленості сторін не атакувати об’єкти енергетичної інфраструктури, що дозволяє припустити можливу згоду і щодо Кримського мосту.

"Тому я виключаю можливість нанесення удару по Кримському мосту. Удари завдаватимуться по військових об'єктах. З огляду на те, що кількість ATACMS обмежена, для ударів ними обиратимуться "жирні" цілі, які сприятимуть виконанню завдань не тактичного, а хоча б оперативного рівня", - вказує Снєгирьов.

Експерт наголошує, що насамперед це будуть польові склади з боєкомплектом, бази зберігання паливно-мастильних матеріалів і, найімовірніше, місця розташування особового складу.

Він також додає, що ми, може, і не відчуємо появи у нас ATACMS, але росіяни точно відчують. Власне, вони вже відчули ліквідацію складів ГРАУ в Брянській області. Але це будуть обмежені болючі удари по російській військовій інфраструктурі, виходячи з кількості ATACMS.

Дивіться відео, в якому військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів, по яких цілях на території РФ Україна битиме ракетами ATACMS:

"І тут, на мій погляд, сталася помилка: у верховного головнокомандувача мають бути запитання до Служби зовнішньої розвідки, по-перше, чому не надали інформацію щодо кількості ATACMS, а, по-друге, чому взагалі використовували риторику про надання саме ATACMS, а не Tomahawk. Якби йшлося про Tomahawk, ми б створили дипломатичні пастки для США.Спочатку, коли про дозвіл Байдена бити по Росії говорили тільки західні ЗМІ, і жодних офіційних заяв не було, йшлося про те, що США встановили обмеження - бити ракетами", - резюмував він.

Що відомо про ATACMS / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна завдала удару по військовому аеродрому в Курській області, використавши балістичні ракети ATACMS з касетною бойовою частиною. Про це повідомляють GEOINT-аналітики. У ніч на 25 листопада українські ракетні війська атакували аеродром тактичної авіації "Курськ-Східний" американськими ракетами ATACMS.

Наступною ціллю ударів західними ракетами може стати Ростовська область РФ, де розташовано багато об'єктів, на які можуть бути спрямовані атаки ЗСУ. Як повідомляє The Wall Street Journal, російські аеродроми, склади боєприпасів і полігони перебувають у зоні ризику після надання союзниками дозволу Україні на удари по території Росії.

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов зазначив, що Україна протягом місяців просила адміністрацію США дозволити використання далекобійного американського озброєння для ударів по цілях у Росії. Президент США Джо Байден ухвалив таке рішення лише в листопаді 2024 року, і це було обґрунтованим кроком.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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