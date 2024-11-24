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Нищівні удари ракетами по території РФ: названо наступну ціль України

Марія Николишин
24 листопада 2024, 11:07оновлено 24 листопада, 11:58
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В межах досяжності ракет зараз знаходяться сотні цілей.
Нищівні удари ракетами по території РФ: названо наступну ціль України
Удари ракетами ATACMS по РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 22 окрема механізована бригада

Ключові тези:

  • Україна може вдарити по Ростовській області РФ
  • Там розташовані щонайменше чотири аеропорти
  • Удар по регіону може бути нищівним

Наступний удар західними ракетами Україна може спрямувати по Ростовській області РФ. Там знаходиться багато об'єктів, на які можуть націлитися ЗСУ. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, російські аеродроми, склади боєприпасів і полігони знаходяться в зоні ризику після того, як союзники дали дозвіл Україні бити по цілях на території РФ.

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"Сотні цілей зараз знаходяться в межах досяжності ракет, які мають більшу потужність, ніж безпілотники дальнього радіуса дії, які використовує Україна", - йдеться в повідомленні.

Також відомо, що Інститут вивчення війни знайшов близько 200 військових цілей у радіусі дії ракет ATACMS і Storm Shadow.

Аналітик ISW Джордж Баррос зазначає, що це лише частина цілей. За його словами, Україна може використовувати дані розвідки і атакувати штаби та інші об’єкти, які змінюють місце розташування.

"Ліквідація штабу бригади чи дивізії може створити безлад на кілька днів для сотні російських солдатів", - сказав Баррос.

Видання наголошує, що одна з найбільших концентрацій цілей знаходиться у Ростовській області. Там щонайменше чотири аеропорти, які знаходяться в межах досяжності західних ракет, хоча деякі з них є цивільними.

"Ростов є місцем висадки багатьох військ, яких транспортують великими військовими літаками, екіпірують, вантажать в автобуси та везуть на окупований схід України. Удар по регіону може бути нищівним і розкидати ключовий плацдарм для дислокації російських військ", - пише WSJ.

Автори додають, що не вдалося встановити, чи ввели США обмеження щодо типів цілей або регіонів, які може обирати Україна для атак.

Нищівні удари ракетами по території РФ: названо наступну ціль України
ATACMS / Інфографіка: Главред

Удари по території РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, вранці 20 листопада Повітряні сили України випустили 10 крилатих ракет Storm Shadow по цілі в Курській області Росії. Мішенню міг бути командний пункт, розташований у Мар'їно.

Кадри ударів ракетами Storm Shadow по території Курської області, опубліковані в Мережі, свідчать, що під удар міг потрапити санаторій, підпорядкований Управлінню справами президента РФ. У східній частині об’єкта, який зазнав ураження, ймовірно, розташований вузол зв’язку.

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих говорив, що цілями ЗСУ для ударів ракетами ATACMS на території Росії стане насамперед військова інфраструктура.

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Що таке The Wall Street Journal?

The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

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