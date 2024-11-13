Загроза балістики для Києва: у столиці працює ППО, лунають вибухи

Жителів міста закликали залишатися в укриттях.

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Київ атакують ворожі ракети / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Коротко:

Київ - під ударом ворожих ракет

Працюють сили ППО

У столиці можливі відключення світла

Уранці в середу, 13 листопада, в Україні оголошено повітряну тривогу через ракетно-дроновий удар країни-арессора РФ. Жителів столиці попередили про загрозу балістики і закликали терміново пройти в укриття.

07:35 - У Повітряних силах заявили про рух ракети в напрямку Києва.

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Мер Києва Віталій Кличко о 07:23 повідомив, що в місті лунають вибухи.

"Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав він у Telegram.

"Повітряна тривога триває! У столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", - повідомили о 07:20 у Київській міській військовій адміністрації.

Крім того, у КМВА попередили, що через ракетно-дроновий удар РФ можливі відключення світла.

"У зв'язку із загрозою ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. Це превентивний захід. Зберігайте спокій! Подбайте про власну безпеку", - йдеться в повідомленні.

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Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що в ніч на середу, 13 листопада, в країні-агресорі Росії був зафіксований зліт до шести літаків-бомбардувальників Ту-95МС з Оленегорська. Уже вранці стало відомо, що було здійснено пуск ракет. Крім того, з вечора 12 листопада Україну атакують ворожі дрони.

11 листопада окупанти підняли в небо вісім бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Пізніше стало відомо про 13 бортів. Було зафіксовано пуск крилатих ракет. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Пізніше виявилося, що пуски були імітаційними.

Військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков заявив, що "атака 11 листопада була репетицією". На його думку, нового удару можна очікувати ближче до зимових холодів. Не виключено, що окупанти накопичують ракети для удару по енергетичній інфраструктурі.

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