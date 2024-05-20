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Удари західною зброєю по РФ: Зеленський заінтригував переговорами з партнерами

Олексій Тесля
20 травня 2024, 22:25
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Глава держави підкреслив, що тривають переговори з міжнародними партнерами.
ЗСУ, Зеленський
Володимир Зеленський оцінив можливість ударів західною зброєю по РФ / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, Офіс президента

Україна веде переговори з міжнародними партнерами про можливість завдавати ударів їхньою зброєю по цілях на території країни-агресора РФ.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

Глава держави зазначив, що тривають переговори з міжнародними партнерами щодо використання їхньої зброї для ударів по російській військовій техніці на кордоні та вглиб території Росії.

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"Поки що нічого позитивного немає", - наголосив президент України.

Водночас залишається незрозумілим, чи йшлося про конкретних партнерів, з ким Україна веде відповідні переговори.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні новий пакет допомоги, щоб допомогти ЗСУ. Сполучені Штати Америки готують до відправки в Україну нову партію зброї та військової техніки. Жан-П'єр не уточнила, що саме увійде до нового пакета. Однак за її словами, США намагаються надати допомогу ЗСУ в районі Харкова, оскільки там "українські сили ведуть запеклі бої".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Макрон і Зеленський обговорили допомогу ЗСУ. Макрон і Зеленський обговорили наступ РФ і допомогу ЗСУ.

10 травня стало відомо, що США виділили Україні новий пакет військової допомоги. Його розмір становить 400 мільйонів доларів, повідомили в Пентагоні.

Радник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Міністерство оборони США вже поставило на передові позиції ЗСУ в Україні частину озброєнь із попереднього пакета військової підтримки і зараз активно працює над доставкою решти озброєння і техніки, зокрема з нового пакета допомоги.

Що таке "бавовна"

Ситуація бере початок ще з кінця 2010-х років. Тоді Кремль дав вказівку російським ЗМІ будь-які вибухи (передусім ‒ газу) офіційно називати хлопками. Якщо ж журналісти порушували цей наказ, то на них чекав величезний штраф, пише Главред.

Через деякий час після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на території самої РФ регулярно почали відбуватися вибухи та пожежі. Місцева влада, ймовірно, за вказівкою Кремля, не давала достовірних пояснень, а пропагандисти за старою звичкою заговорили про "хлопки".

Хтось із українських користувачів соцмереж вирішив скаламбурити. Українці зіграли на омонімічності слів. Бо українською рослина "хлОпок" називається "бавовна".

"Бавовна сленг" став дуже популярним Гугл-запитом.

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Володимир Зеленський військова допомога війна Росії та України
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