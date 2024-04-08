ЗСУ готуються до наступу РФ на Харків: будують лінію оборони за 10 км від кордону

Російські окупанти намагаються зробити із Харкова новий Маріуполь та змусити людей тікати.

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На Харківщині будують лінії оборони / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот: відео Bild

Президент України Володимир Зеленський провів 8 квітня засідання Ставки верховного головнокомандувача, головним питанням якої став захист Харкова від російських атак.

Німецький журналіст та заступник головного редактора BILD Пауль Ронцгаймер побував на будівництві нової оборонної лінії ЗСУ за 100 км від Харкова. Він розповів, що перша лінія нових укріплень під Харковом проходить за 10 км від кордону Росією.

"Будівельники працюють лопатами без спецтехніки. Вони розповіли, що перебувають під постійним російським вогнем, у тому числі авіабомбами. відео дня

На Харківщині укріплюють оборону / фото: t.me/BILD_Russian

"Я виходжу з того, що можливий наступ спочатку йтиме через Краматорськ. Якщо так, то шлях російських військ до Харкова був би відкритий", - сказав BILD Карло Масала, професор Університету бундесверу в Мюнхені.

Масала додав, навіть якщо нового наземного наступу не буде, метою Володимира Путіна можуть стати обстріли Харкова для підготовки до штурму.

"Зробити з нього новий Маріуполь та змусити людей тікати. Харків має для Росії високу стратегічну та символічну цінність", - зазначив професор.

Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

Ситуація в Харькові: що відомо

Нагадаємо, що Олег Синєгубов розповів про загрозу РФ "захопити Харків". Голова Харківської ОВА повідомив, що на Куп'янському напрямку росіяни "стираються" просто вщент вже фактично 10 місяців, де ведуть активну роботу наші ЗСУ. За його словами, плани росіян щодо "захоплення Харкова" були відомі й раніше.

РФ готується до наступу на Харків. Ветеран АТО Євген Дикий зазначив, що наступні кілька місяців РФ проводитиме хвилю мобілізації, під час якої вони хочуть призвати 300 тисяч окупантів. Після цього ситуація на фронті може кардинально змінитися.

В Офісі Президента пояснили заяву Єрмака про наступ РФ на Харків. Як пояснила прессекретарка Єрмака Дар'я Зарівна, про наступ на Харків не йшлося. У матеріалі Politico йшлося про ракетні удари по Харкову та про загрозу для міста.

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