Удари по ЗРК С-300 у Криму: у ЗСУ розкрили наслідки для росіян

Дмитро Плетенчук прокоментував нещодавній удар по трьох великих системах російської ППО.

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ЗСУ вдарили по комплексах С-300 РФ / Колаж: Главред, Фото: Pixabay, скріншот

Спікер Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук прокоментував нещодавній удар по трьом великим системам російської ППО в захопленому Криму.

Як наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону, усі військові дії пов'язані між собою, а системи ППО насамперед призначені для того, щоб захищати "власні війська, власні сили".

"І в цьому контексті - багато ще роботи в Криму. Ці ж системи там невипадково з'явилися - вони охороняють різні підрозділи, різні локації, які залучаються до обстрілів, узагалі - до ведення бойових дій, це логістика в основному. Що стосується застосування з того ж Криму, якщо корелювати, чи вплине це безпосередньо, то з АРК противник застосовує пересувні мобільні платформи...", - пояснив український офіцер.

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Речник ВМС також додав, що йдеться про такі мобільні платформи, як "Іскандер-М", або пересувні берегові комплекси "Бастіон", які раніше з території півострова запускали по материковій Україні протикорабельні ракети, зокрема, "Онікс".

"Звісно, у будь-якому разі - чим більший опір ППО, тим складніше відпрацьовувати по цих об'єктах і вести розвідку, відповідно, складніше. Тому так - опосередковано це, звичайно, має вплинути", - резюмував Плетенчук.

Атаки на Чорноморський флот РФ і наслідки для ворога Україна знищила 33% бойових кораблів Чорноморського флоту РФ за час повномасштабного вторгнення Росії, відзвітував Стратком ЗСУ. У січні глава Управління розвідки України Кирило Буданов заявив, що північна частина Чорного моря вже перебуває під контролем України, зокрема газовидобувні платформи. У лютому 2024 року в розвідці Великої Британії заявили, що успішні атаки України в Чорному морі постійно змушують Чорноморський флот Росії відступати. Після припинення зернової ініціативи, Україна зуміла встановити своє домінування в західній частині Чорного моря. Крім того, робота ЧФ РФ зараз сильно ускладнена через дії українських військових. Зокрема, в окупантів виникли проблеми з оснащенням кораблів ракетами. Флот російських загарбників виявився фактично відрізаним від запасів "Калібрів", якими вони раніше часто били по українській інфраструктурі.

Удари по цілях РФ у Криму - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що ЗСУ вразили "жирну" ціль у Криму. Російські радари комплексів С-300/С-400 у трьох районах тимчасово окупованого Криму терміново припинили роботу, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 10 червня в тимчасово окупованому Криму прогриміла серія вибухів. Під атаку потрапили Євпаторія і Красноперекопськ. Рух Керченським мостом було перекрито, у Джанкойському районі чули кілька вибухів.

Також у ніч на 8 червня в Криму прогриміли гучні вибухи, про що повідомили місцеві жителі через Telegram-канал "Кримський вітер". Спочатку вибух відчули в Балаклаві, потім у всіх районах Севастополя. Після цього звуки вибуху чулися в морі біля Стрілецької бухти.

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