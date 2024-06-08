Коли ЗСУ зможуть 'зачистити' Крим від окупантів: відповідь експерта

Складно сказати, коли закінчиться повітряна кампанія по Криму, тому що невідомі результати попередніх ударів.

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Залізничний міст РФ має бути метою №1, вважає Жирохов / Колаж: Главред, фото: eucom.mil, lrt.lt, google map

Військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов оцінив ситуацію щодо "зачистки" тимчасово окупованого півострова Крим від російських загарбників із повітря. За його словами, зробити будь-які висновки складно, оскільки результати попередніх ударів ЗСУ по російській армії на півострові невідомі.

Жирохов зазначив, що у росіян на окупованому півострові дуже потужна ППО.

"Частину наших ракет вони збивають і ефективність їхніх систем досить висока. До того ж у нас немає повної інформації про те, наскільки вражена будь-яка ціль. Відеозаписи місцевих та інформація Генерального штабу - це все, чим можемо оперувати. Повноцінної картини в нас немає. Ми не можемо говорити, коли закінчиться повітряна кампанія по Криму, тому що не знаємо результатів попередніх ударів", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

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Жирохов також відповів на запитання, чи допоможуть ракети ATACMS і Storm Shadow, а також літаки F-16 зруйнувати сухопутний коридор і укріплення росіян на окупованому півдні.

"У війні дуже важко вражати залізничні колії. Залізничний шлях, який простягається від Ростова-на-Дону до захопленого Криму, має вузьке горлечко. Я говорю про два мости, які знаходяться на Чонгарі, насамперед - залізничний. І чому залізничний міст досі не зруйнований, незрозуміло. Це має бути ціль №1", - сказав він.

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Удари по Росії західною зброєю

США дозволили Україні бити HIMARS по Росії в прикордонні Харківської області. Однак далекобійними ракетами ATACMS наносити удари по російській території, як і раніше, заборонено.

Пізніше Німеччина дозволила Україні використовувати німецьку зброю в прикордонні Харківської області.

Ізраїльський військовий експерт, журналіст Сергій Ауслендер вважає, що Сполучені Штати могли б виділити Україні близько 300 ракет ATACMS з перспективою їх застосування по території агресора Росії. Така потенційна допомога здатна суттєво посилити ЗСУ.

Ракети ATACMS - основні характеристики / Инфографика Главреда

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