УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Коли ЗСУ зможуть "зачистити" Крим від окупантів: відповідь експерта

Анна Ярославська
8 червня 2024, 13:20
103
Складно сказати, коли закінчиться повітряна кампанія по Криму, тому що невідомі результати попередніх ударів.
Михайло Жирохов, Крим
Залізничний міст РФ має бути метою №1, вважає Жирохов / Колаж: Главред, фото: eucom.mil, lrt.lt, google map

Військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов оцінив ситуацію щодо "зачистки" тимчасово окупованого півострова Крим від російських загарбників із повітря. За його словами, зробити будь-які висновки складно, оскільки результати попередніх ударів ЗСУ по російській армії на півострові невідомі.

Жирохов зазначив, що у росіян на окупованому півострові дуже потужна ППО.

"Частину наших ракет вони збивають і ефективність їхніх систем досить висока. До того ж у нас немає повної інформації про те, наскільки вражена будь-яка ціль. Відеозаписи місцевих та інформація Генерального штабу - це все, чим можемо оперувати. Повноцінної картини в нас немає. Ми не можемо говорити, коли закінчиться повітряна кампанія по Криму, тому що не знаємо результатів попередніх ударів", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Жирохов також відповів на запитання, чи допоможуть ракети ATACMS і Storm Shadow, а також літаки F-16 зруйнувати сухопутний коридор і укріплення росіян на окупованому півдні.

"У війні дуже важко вражати залізничні колії. Залізничний шлях, який простягається від Ростова-на-Дону до захопленого Криму, має вузьке горлечко. Я говорю про два мости, які знаходяться на Чонгарі, насамперед - залізничний. І чому залізничний міст досі не зруйнований, незрозуміло. Це має бути ціль №1", - сказав він.

Хто такий Михайло Жирохов?

Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області.

Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах.

Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

Удари по Росії західною зброєю

США дозволили Україні бити HIMARS по Росії в прикордонні Харківської області. Однак далекобійними ракетами ATACMS наносити удари по російській території, як і раніше, заборонено.

Пізніше Німеччина дозволила Україні використовувати німецьку зброю в прикордонні Харківської області.

Ізраїльський військовий експерт, журналіст Сергій Ауслендер вважає, що Сполучені Штати могли б виділити Україні близько 300 ракет ATACMS з перспективою їх застосування по території агресора Росії. Така потенційна допомога здатна суттєво посилити ЗСУ.

Коли ЗСУ зможуть 'зачистити' Крим від окупантів: відповідь експерта
Ракети ATACMS - основні характеристики / Инфографика Главреда

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини Криму війна Росії та України Михайло Жирохов
Реклама

Головне за день

Дрони пролетіли 1000 кілометрів та атакували аеродром РФ: деталі спецоперації

Дрони пролетіли 1000 кілометрів та атакували аеродром РФ: деталі спецоперації

13:46 Україна
По житловому будинку в Луганську вдарила російська ракета С-300: ЗМІ розкрили деталі

По житловому будинку в Луганську вдарила російська ракета С-300: ЗМІ розкрили деталі

13:21 Україна
Зеленський принизив "товариша" Путіна і відповів на звинувачення в "нелегітимності"

Зеленський принизив "товариша" Путіна і відповів на звинувачення в "нелегітимності"

12:44 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Ганьба тобі : українці рознесли Потапа через його заяву про порятунок України 7608

"Ганьба тобі": українці рознесли Потапа через його заяву про "порятунок" України

Московська дочка Ольги Сумської показала своє життя в Росії 2590

Московська дочка Ольги Сумської показала своє життя в Росії

Ніколи не чистьте зуби : стоматолог розірвала TikTok незвичними порадами 2045

"Ніколи не чистьте зуби": стоматолог розірвала TikTok незвичними порадами

Додають не лише фарбу: як відрізнити якісний чай від підробки - простий метод 1514

Додають не лише фарбу: як відрізнити якісний чай від підробки - простий метод

Останні новини

14:29

Хто вбив Ігоря Талькова: у РФ завершили розслідування

14:22

Гороскоп на завтра 9 червня: Левам - хвилюючий день, Козерогам - розваги

13:55

Принц Вільям поскаржився на доньку Шарлотту

13:46

Дрони пролетіли 1000 кілометрів та атакували аеродром РФ: деталі спецоперації

13:21

По житловому будинку в Луганську вдарила російська ракета С-300: ЗМІ розкрили деталі

Україна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – ЖироховУкраїна готується до удару по Кримському мосту та має зброю, щоб його знищити – Жирохов
13:20

Коли ЗСУ зможуть "зачистити" Крим від окупантів: відповідь експерта

13:07

Варто посадити заради шикарного листя: які багаторічники посадити на клумбіВідео

13:07

Як зберігати часник у банці: 3 найкращі способи, щоб він витримав всю зиму в ідеальному станіВідео

12:44

Зеленський принизив "товариша" Путіна і відповів на звинувачення в "нелегітимності"

Реклама
12:31

Синдром ламав ребра і душив: як хвороба змінила Селін Діон

12:25

Вже від завтра: поляки хочуть заблокувати кордон з Україною – які причини

12:14

Чому казати "металобрухт" – неправильно: яке слово варто використовувати натомістьВідео

11:45

ЗСУ пішли в контратаку і звільнили кілька кварталів Вовчанська — Bild

11:31

Одна бригада ЗСУ проти трьох ворожих: напруга на Покровському напрямку зростає

11:11

"Це неможливо уявити": Кулеба відповів на заяву Байдена, що Україні необов’язково бути в НАТО

10:23

Столтенберг відмовляється від ідеї створення фонду допомоги Україні - Bloomberg

10:14

Врятує від яблуневої плодожерки і позбавить від кротів: що поливають сіллю на городіВідео

10:11

Армія РФ наступатиме більшу частину року, але може зіткнутися з проблемою – NYT

09:37

"Турбуюча" операція 9 червня: що може готувати РФ – експерт попередив українців

09:05

Які красиві чагарники посадити в саду: названо найкращі варіантиВідео

Реклама
08:43

Путін вигадав нову "теорію перемоги": в ISW розповіли, чого чекати від диктатора

08:31

РФ вночі атакувала Україну дронами і ракетою Х-59: збити вдалося не все

08:10

Саміт миру: чого очікувати УкраїніПогляд

07:41

У Криму та в Росії вночі прогриміли вибухи: що відомо

06:10

Чому Москва боїться оголосити війну США або НАТОПогляд

05:50

Головоломка для тих, у кого зір яструба: треба за 8 секунд знайти рукавицю

05:10

"Є тисячі цілей на території РФ": експерт оцінив, як може змінитися ситуація на фронті

04:40

Це могло б стати третім етапом війни: як Україна може виснажити ворога - експерт

04:07

По всій Україні фіксують перебої мобільного зв'язку: в Мінцифри назвали причину

03:35

Затримка 9-14 місяців: розкрита головна проблема передачі Україні ATACMS від США

03:00

"Ганьба тобі": українці рознесли Потапа через його заяву про "порятунок" України

02:44

Заборонений плід солодкий: чому в СРСР не дозволяли носити джинси

02:00

В Україні хочуть підняти тариф на воду: на скільки він подорожчає

01:30

Два завдання для ATACMS і Storm Shadow: новий прогноз ударів по цілях у Криму

01:18

Копія тата: у мережі повністю показали відео молодшої доньки ЗаворотнюкВідео

00:49

В Україні працює лише 27% ТЕС: Шмигаль розповів про екстремальну ситуацію в енергетиці

07 червня, п'ятниця
23:41

Росія оголосила у "розшук" Юлію Тимошенко

22:57

Неймовірно жорсткий шторм: Україну накрила нова магнітна буря

22:55

Українські пілоти літатимуть на Mirage 2000: Макрон сказав, коли почнеться навчання

22:32

Що означає, якщо не сняться сни: лікарі дали неочікувану відповідьВідео

Реклама
22:25

"Чому ми повинні підкорятися РФ": Макрон про відправку інструкторів в Україну

21:54

На місяць може бути до 10 ракетних атак: Жданов ошелешив прогнозом

21:51

Година замість тижнів: уряд дозволив бронювати військовозобов'язаних через "Дію"

21:27

Ще один Patriot для України: Німеччина може зробити важливий крок - Bloomberg

20:27

В ТЦК йти не треба: Кабмін суттєво спростив військовий облік чоловіків за кордоном

20:27

Не хочу цим ділитися "але": Зеленський розповів Байдену про ситуацію в Харкові

20:23

Неймовірно простий метод: як очистити решітку газової плити содоюВідео

19:43

Снаряди "різної якості" та черги до 2027: Жирохов розкрив проблеми у поставках зброї

19:37

В Україні оголосили штормове попередження: будуть град, шквали, грози і дощі

19:25

В росіян великі проблеми: ЗСУ можуть відкрити нове "полювання" в Криму – Світан

^
Мобілізація в Україні
На одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛК
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Війна з Росією
Військова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за Авдіївку
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти