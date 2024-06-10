Російська ППО не збила жодної ракети: ЗСУ вразили 'жирну' ціль у Криму

Вночі 10 червня Сили оборони України вдарили по зенітних ракетних комплексах Росії в різних районах тимчасово окупованого Криму. Російська ППО зазнала суттєвих втрат. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За даними відомства, українські захисники успішно атакували зенітний ракетний дивізіон С-400 у районі Джанкоя. Також уразили два зенітні ракетні дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.
"Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", - зазначили у повідомленні.відео дня
Після ударів ЗСУ російські радари комплексів С-300/С-400 у зазначених районах негайно припинили роботу. Крім того, у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів окупантів зафіксували детонацію боєкомплектів.
"Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника", - підкреслили у Генштабі.
Що таке Генштаб ЗСУ?
Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.
Вибухи у Криму - останні новини за темою
Нагадаємо, у ніч на 10 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Під атаку потрапили Євпаторія та Красноперекопськ. Рух по Керченському мосту було перекрито, у Джанкойському районі чули декілька вибухів.
Також у ніч на 8 червня у Криму прогриміли гучні вибухи, про що повідомили місцеві жителі через Telegram-канал "Кримський вітер". Спочатку вибух відчули у Балаклаві, потім у всіх районах Севастополя. Після цього звуки вибуху чулися у морі біля Стрілецької бухти.
Як повідомляв Главред, вранці 6 червня в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів. Пізніше стало відомо, що у Криму бійці ГУР знищили російський буксир.
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