Російська ППО не збила жодної ракети: ЗСУ вразили 'жирну' ціль у Криму

Російські радари комплексів С-300/С-400 у трьох районах тимчасово окупованого Криму терміново припинили роботу, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Сили оборони уразили два російські ЗРК С-300 та один С-400 / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Радіо Свобода, скріншот з відео

Вночі 10 червня Сили оборони України вдарили по зенітних ракетних комплексах Росії в різних районах тимчасово окупованого Криму. Російська ППО зазнала суттєвих втрат. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За даними відомства, українські захисники успішно атакували зенітний ракетний дивізіон С-400 у районі Джанкоя. Також уразили два зенітні ракетні дивізіони С-300 біля Чорноморського та Євпаторії.

"Завдяки вдалій бойовій роботі Сил оборони, ППО російських загарбників в українському Криму зазнала суттєвих втрат", - зазначили у повідомленні. відео дня

Після ударів ЗСУ російські радари комплексів С-300/С-400 у зазначених районах негайно припинили роботу. Крім того, у всіх трьох районах стартових позицій зенітних ракетних дивізіонів окупантів зафіксували детонацію боєкомплектів.

"Жодна з наших випущених ракет не була перехоплена "високоефективною" протиповітряною обороною противника", - підкреслили у Генштабі.

Що таке Генштаб ЗСУ? Генеральний штаб Збройних сил України — головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту і Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Вибухи у Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, у ніч на 10 червня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Під атаку потрапили Євпаторія та Красноперекопськ. Рух по Керченському мосту було перекрито, у Джанкойському районі чули декілька вибухів.

Також у ніч на 8 червня у Криму прогриміли гучні вибухи, про що повідомили місцеві жителі через Telegram-канал "Кримський вітер". Спочатку вибух відчули у Балаклаві, потім у всіх районах Севастополя. Після цього звуки вибуху чулися у морі біля Стрілецької бухти.

Як повідомляв Главред, вранці 6 червня в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно окупантів. Пізніше стало відомо, що у Криму бійці ГУР знищили російський буксир.

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