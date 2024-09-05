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Удари по РФ: Стефанчук обговорив зі спікером Джонсоном зняття обмежень

Олексій Тесля
5 вересня 2024, 20:12
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Критично важливо зняти всі обмеження на використання американського озброєння, переконаний Руслан Стефанчук.
Стефанчук
Руслан Стефанчук провів переговори з Майком Джонсоном / Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/John Hamilton, Facebook.com/stefanchuk.official

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук зустрівся в Італії зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.

"Під час зустрічі ми зосередилися на безпековій ситуації в Україні, розповів про останні терористичні атаки, до яких вдалася Росія", - повідомив голова парламенту на своїй сторінці у Facebook.

Спікер парламенту наголосив, що критично важливо зняти всі обмеження на використання американського озброєння та отримати згоду партнерів на використання наданої нам зброї без жодних умов та обмежень.

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"Україна не повинна захищатися зі зв'язаними руками, ми повинні отримати можливість завдавати ударів по військових об'єктах РФ. Закликав Майка Джонсона сприяти підтримці цього питання", - написав він.

Крім того, співрозмовники також обговорили потреби ЗСУ та санкції проти країни-агресора Росії.

"Окреслив список найнеобхідніших оборонних потреб сил безпеки та оборони України, серед яких системи ППО та літаки F-16. Окрема увага - питанню посилення санкцій проти РФ", - додав Стефанчук.

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Далекобійні удари по РФ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна може вдарити вглиб РФ далекобійною зброєю. Нове озброєння дасть ефективну "відповідь" на хвилю російських бомбардувань України.

Як повідомлялося раніше, ще одна країна дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ. Данія дозволила ЗСУ бити своєю зброєю по території Росії в Курській області.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна "вибиває" від США доленосне рішення. Україна намагається домогтися від США дозволу на застосування далекобійної зброї для ударів по російському тилу. Він підкреслив, що таке рішення зможе змінити хід війни.

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