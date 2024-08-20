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Немає проблеми в цьому: ще она країна дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ

Степан Гафтко
20 серпня 2024, 02:31
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Данія дозволила ЗСУ бити своєю зброєю по території Росії в Курській області.
Немає проблеми в цьому: ще она країна дозволила Україні бити своєю зброєю по РФ
Данія дозволила ЗСУ використовувати їх зброю проти РФ / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Forsvarsgalleriet

Данія вирішила дозволити Україні використовувати свою зброю в Курській операції проти російських окупантів. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, повідомляє DR.

Політик заявив, що його країна не бачить ніяких проблем в тому, щоб дозволити українцям бити данською зброєю по РФ, адже це "частина самооборони".

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Не дивлячись на те, що ЗСУ перетнули російський кордон і проводять наступ на Курщині, позиція Данії у питанні підтримки України залишається незмінною.

"Самооборона цілком може включати в себе входження на територію агресора, - каже він. Якщо в рамках цього ви атакуєте інфраструктуру або військові об'єкти сторони, що атакує, то це повністю в рамках правил війни", - заявив Расмуссен.

Від додав, що використання данської зброї на території Росії не виходить за рамки правил підтримки союзників Данії.

Військова допомога від Данії для України

Уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги на суму близько 783 млн. данських крон (понад 104 млн. євро) для підтримки українських військових.

Це вже буде 20-й пакет допомоги. Повідомляється, що кошти будуть спрямовані на закупівлю нової військової техніки через українську оборонну промисловість та міжнародних партнерів.

"Ви не можете встановити межу, що зброя може бути використана лише на українській території", - зауважив він.

Міжнародна військова допомога для України - останні новини

Нагадаємо, недавно представник Адміністрації Байдена Джон Кірбі заявив, що США готують новий пакет військової допомоги.

Також німецький заступник прессекретаря уряду ФРН Вольфганг Бюхнер зробив заяву, згідно якої стало зрозуміло, що Німеччина не збирається припиняти військову підтримку України.

В уряді німеччини раніше заявили, що майбутній розмір допомоги для України буде визначено тільки після прийняття бюджету країни.

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