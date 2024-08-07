'Затягнувся на 3 місяці': Буданов розкрив неочікуваний прогноз наступу РФ

Наступальні операції агресора наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад, вважає Кирило Буданов.

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Буданов заявив про наступ росіян/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Вікіпедія

Керівник Головного управління розвідки Міноброни Кирило Буданов розповів, що спад наступальних дій російських військ, які тривають зараз, завершиться за півтора - два місяці.

"За півтора-два місяці основний напір армії РФ має завершитися, бо й так наступ затягнувся", - зазначив Буданов, передає Forbes Ukraine.

За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує". Очільник ГУР зазначив, що наступальні операції агресора наближаються до трьох місяців, тому далі буде деякий спад.

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"Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. І ми до цього готуємось", - попередив Буданов.

Він вважає, що подальша ситуація буде залежати і від української сторони.

"Чи ми просто будемо сидіти й чекати, пройде чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження", - сказав він.

Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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