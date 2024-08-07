Посилили позиції ЗСУ: поставки F-16 стерли 'червоні лінії' Кремля - Снєгирьов

Отримання винищувачів Україною аналітик називає політичною та військовою перемогою, адже тепер ЗСУ значно підсилені для відбиття повітряних атак РФ.

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Захід переступив через так звані "червоні лінії" Кремля, передавши Україні F-16 / Колаж: Главред, фото: flickr, Президент Росії

Україна офіційно підтвердила отримання перших бортів F-16 від західних партнерів, що стало великим кроком для обох сторін. Про це в етері телеканалу FREEДОМ заявив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

"Давайте говорити про те, що пройдено так званий політичний Рубікон. Ті "червоні лінії" Кремля, які яскраво креслили на політичній карті світу, фактично залишилися лише "хотелками" самого офіційного Кремля. Ніхто вже не звертає уваги на його войовничі заяви щодо ескалації напруженості. Це головне. Це політична та військова перемога української сторони", — наголошує він.

За словами аналітика, передача перших винищувачів Україні знаменує її подальшу інтеграцію в НАТО. Це зруйнувало очікування країни-агресора Росії щодо паузи у військово-технічній співпраці України та Альянсу.

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"F-16 є ключовою ланкою в системі протиповітряної та протиракетної оборони країн НАТО. Передача цих літаків свідчить про подальшу уніфікацію системи озброєння та Сил оборони України з країнами НАТО. А це серйозні, не лише політичні, а й військові кроки з боку нашої країни та наших стратегічних партнерів", - пояснив Снєгирьов.

Перехід України на західні літаки також нівелює залежність від вироблених у Росії запчастин та веде до модернізації інфраструктури аеродромів. Але що найголовніше - F-16 допоможуть запобігати ракетному терору зі сторони ворога.

"Ті F-16, які передані українській стороні, дозволять суттєво посилити позиції Сил оборони України у моменті відбиття повітряних атак Російської Федерації, насамперед по житлових районах українських міст", - каже аналітик.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

F-16 / Інфографіка: Главред

Передача Україні F-16 - останні новини

Після офіційного повідомлення про появу в Україні винищувачів F-16 військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, припустив, що перший час нові борти будуть компонентною ППО. Зокрема, ці літаки здатні збивати як крилаті ракети, так і "Шахеди".

Згодом стало відомо, що знищення російських бомбардувальників розпочнеться щойно в українському небі з’явиться перша ескадрилья F-16, тобто, щонайменше 12 бортів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала перші літаки F-16, але це ще не все. Згодом Київ отримає партію додаткових винищувачів.

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