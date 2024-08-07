ГУР здійснило секретну операцію біля Криму: що вдалося знищити

Українським спецпризначенцям вдалося реалізувати операцію у північній частині Чорного моря.

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Українським спецпризначенцям вдалося виконати заплановане та відійти без втрат / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

6 серпня українським військовим підрозділів "Артан" та Морського центру ГУР МО України вдалося реалізувати операцію з висадки на Тендерівській косі. Про це повідомили у ГУР.

Спецпризначенці знищили ворожу броньовану техніку армії країни-агресора Росії, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян. Окрім цього, вдалося знищити живу силу ворога під час бою. Точна кількість ліквідованих окупантів уточнюється.

"Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат", - йдеться у повідомленні. відео дня

У відомстві зазначили, що це вже не перший успішний захід спецпризначенців на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії є лише частиною масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває.

Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Операції ГУР проти росіян та найманців РФ

Нагадаємо, українські спецпризначенці знищили російську військову базу в Сирії. Під потужним ударом опинилася військова техніка ворога. Операцією зайнялися бійці спецпідрозділу "Хімік" Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Напередодні спікер Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов прокоментував знищення великої групи російських найманців ПВК "Вагнер" у Малі. Незабаром можливі нові успішні дії проти російських військових злочинців в Африці.

Раніше, на початку липня, співробітники Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно провели спеціальну операцію на території країни-агресора РФ. В результаті було завдано ударів по військовому аеродрому, електропідстанціям 500 кВ та нафтобазі.

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