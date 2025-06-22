Вдарити ракетою і добити БпЛА: розкрито сценарій нового обстрілу Києва

Усе залежить від цілей і завдань, які ворожа армія ставить перед собою, каже Костянтин Криволап.

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РФ б'є ракетами і дронами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, wikipedia.org, скріншот

Важливе із заяв Криволапа:

Є певний алгоритм масованих ударів РФ

Ворог враховує географічні особливості, а також розташування локацій

Авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап прокоментував тактику повітряних ударів країни-агресора РФ по Києву.

Як пояснив він в інтерв'ю Главреду, все залежить від цілей і завдань, які ворожа армія ставить перед собою.

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"Це залежить від цілі, яку росіяни збираються уразити", - каже експерт.

За його словами, можна говорити про те, що є певний алгоритм масованих ударів РФ.

"Принципово є певний алгоритм - наприклад, обійти ППО, розтягнути засоби ППО, зайти з того боку, де менша їхня концентрація. Це звичні тактичні схеми, які вони застосовують і які входять у їхню загальну бойову практику", - пояснив він.

Співрозмовник також зазначив, що в разі підготовки ударів ворог враховує географічні особливості, а також розташування локацій.

"Те, що місто велике чи трохи менше, може вносити певні корективи, але загалом це тільки щодо кількості засобів, які застосовуються, - більше чи менше. А тактика залишається незмінною: навантажити ППО, вдарити ракетою, а потім добити "шахедами", - додав Криволап.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ била по Україні півсотнею дронів, є поранені та руйнування. У результаті ударів в одному з обласних центрів є троє поранених - у двох поліцейських осколкове ураження кінцівок, а у 62-річної жінки переломи ніг.

Як раніше повідомляв Главред, раніше РФ вдарила по Києву сотнями дронів і ракет - полковник ЗСУ розкрив деталі атаки. Армія РФ випустила за ніч 315 дронів, серед яких були як ударні дрони, так і різні дрони-імітатори.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі масованого удару РФ по Україні 10 червня звернувся до США. Український лідер наголосив, що потрібен жорсткий тиск заради миру.

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Хто такий Костянтин Криволап? Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

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