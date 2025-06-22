Вдарити ракетою і добити БпЛА: розкрито сценарій нового обстрілу Києва

Важливе із заяв Криволапа:
- Є певний алгоритм масованих ударів РФ
- Ворог враховує географічні особливості, а також розташування локацій
Авіаційний експерт, колишній інженер з випробувань "Конструкторського бюро Антонов" Костянтин Криволап прокоментував тактику повітряних ударів країни-агресора РФ по Києву.
Як пояснив він в інтерв'ю Главреду, все залежить від цілей і завдань, які ворожа армія ставить перед собою.
"Це залежить від цілі, яку росіяни збираються уразити", - каже експерт.
За його словами, можна говорити про те, що є певний алгоритм масованих ударів РФ.
"Принципово є певний алгоритм - наприклад, обійти ППО, розтягнути засоби ППО, зайти з того боку, де менша їхня концентрація. Це звичні тактичні схеми, які вони застосовують і які входять у їхню загальну бойову практику", - пояснив він.
Співрозмовник також зазначив, що в разі підготовки ударів ворог враховує географічні особливості, а також розташування локацій.
"Те, що місто велике чи трохи менше, може вносити певні корективи, але загалом це тільки щодо кількості засобів, які застосовуються, - більше чи менше. А тактика залишається незмінною: навантажити ППО, вдарити ракетою, а потім добити "шахедами", - додав Криволап.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що РФ била по Україні півсотнею дронів, є поранені та руйнування. У результаті ударів в одному з обласних центрів є троє поранених - у двох поліцейських осколкове ураження кінцівок, а у 62-річної жінки переломи ніг.
Як раніше повідомляв Главред, раніше РФ вдарила по Києву сотнями дронів і ракет - полковник ЗСУ розкрив деталі атаки. Армія РФ випустила за ніч 315 дронів, серед яких були як ударні дрони, так і різні дрони-імітатори.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі масованого удару РФ по Україні 10 червня звернувся до США. Український лідер наголосив, що потрібен жорсткий тиск заради миру.
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Хто такий Костянтин Криволап?
Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.
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